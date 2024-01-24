Bakan Kacır: Hedefimiz uzay sanayiini geliştirmek
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır Milli Uzay Programı'nın hedeflerini açıklayarak, "En önemli hedeflerimizden biri uzay sanayiini geliştirmek" ifadelerini kullanarak Ankara'da bir Uzay teknolojisi geliştirme bölgesi kurulacağını vurguladı
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Giriş: 24.01.2024 - 10:26 Güncelleme: 24.01.2024 - 10:37
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Milli Uzay Programı'nun hedeflerine vurgu yaptı.
"UZAY TEKNOLOJİSİ GELİŞTİRME BÖLGESİ KURULACAK"
Kacır madde madde yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: