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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim Bakan Kacır: Uzay teknolojisi geliştirme bölgesi kurulacak - Teknoloji Haberleri

        Bakan Kacır: Hedefimiz uzay sanayiini geliştirmek

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır Milli Uzay Programı'nın hedeflerini açıklayarak, "En önemli hedeflerimizden biri uzay sanayiini geliştirmek" ifadelerini kullanarak Ankara'da bir Uzay teknolojisi geliştirme bölgesi kurulacağını vurguladı

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        Giriş: 24.01.2024 - 10:26 Güncelleme: 24.01.2024 - 10:37
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        "Hedefimiz uzay sanayiini geliştirmek"
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        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Milli Uzay Programı'nun hedeflerine vurgu yaptı.

        "UZAY TEKNOLOJİSİ GELİŞTİRME BÖLGESİ KURULACAK"

        Kacır madde madde yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

        • Milli Uzay Programı'nda en önemli hedeflerimizden biri uzay sanayiini geliştirmek. Uydu üretiminde elde ettiğimiz tecrübeyi yeni projelere taşıyacağız.
        • Uzay sistemlerinde ve uzay araştırmalarında ekosistemi güçlendireceğiz.
        • 600 milyar doları aşan uzay ekonomisinden daha fazla pay alacağız.
        • Ankara’da “Uzay Teknoloji Geliştirme Bölgesi” kuracağız.
        • Özel sektörü destekleyeceğiz.
        • Küresel projelerde rol alacağız.
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