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        Bursaspor'un yeni teknik direktörü Ümit Şengül oldu

        TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bursaspor'da yönetim değişikliğinin ardından teknik direktörlüğe Ümit Şengül getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 15:29 Güncelleme: 24.01.2024 - 15:29
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        Bursaspor'un yeni teknik direktörü Ümit Şengül oldu
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        TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bursaspor'da yönetim değişikliğinin ardından teknik direktörlüğe Ümit Şengül getirildi.

        Yeşil beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kulüp başkanı Sinan Bür ve yeni teknik direktör Ümit Şengül, Ankaraspor maçı hazırlıklarının sürdüğü tesislerde antrenman öncesi saha kenarında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        Sinan Bür, Bursaspor'u Şengül ve ekibine emanet ettiklerini belirterek, "Genç kardeşlerimiz Ümit'in elinde benliklerini bulacaklardır. İnşallah değişik bir Bursaspor izlettireceğiz taraftarlarımıza. Ankaraspor maçı hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Ümit'e ve Bursaspor'umuza hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

        Ümit Şengül ise yıllar sonra da olsa kulübünde başkan Sinan Bür'le yeni bir yola çıktıklarını, Bursaspor için ellerinden ne geliyorsa fazlasını yapacaklarını aktardı.

        Yöneticilerin göreve geldikleri günden itibaren maddi sorunları, oyuncuların sıkıntılarını çözmek için uğraştığına değinen Şengül, şöyle devam etti:

        "Biz bu çocuklara inanıyoruz ve inandığımız için buradayız. Bu çocuklar Bursaspor'un geleceğini kurtarabilir. Allah'ın izniyle bunu da başaracağız. Evet bu sene sıkıntılı bir süreç içindeyiz. Ligin son maçına kadar, bu ligde tutunmak için savaşacağız. Ters bir sonuç bile olsa biz bu çocuklarla alttan yukarıya da çıkarız ama amacımız bu sene savaşan mücadele eden ve bu ligde kalan bir takım izlettireceğiz. Taraftarımıza da şunu söylemek istiyorum; cezamız bittikten sonra şartlar ve sonuçlar ne olursa olsun maçlarımıza gelip bu genç çocukları desteklemelerini istiyoruz. Takıma ve oyuncularımıza motivasyon sağlamalarını istiyoruz. Bursaspor taraftarıyla güzel. Bu taraftar ölüyü diriltebilecek bir taraftar grubu. Bunu birlikte başarabiliriz. Allah'ın izniyle bütün mesaimiz Bursaspor."

        Teknik heyette Serkan Türkay'ın da bulunduğunu bildiren Şengül, atletik performans antrenörünün yanı sıra bir ekleme daha yapmayı planladıklarını belirtti.

        Futbolcuların sezon başından bu yana maddi anlamda çok ciddi sıkıntılar yaşadığını vurgulayan Şengül, "Futbolcu grubumuzun bu sorunları çözüldüğünde çok farklı reaksiyon göstereceğine inancımız tam. Yönetimimiz de bu yönde çok ciddi şekilde çalışıyor. Sonunda bu, sahaya performans anlamında da skor anlamında da yansıyacak." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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