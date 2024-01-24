Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Boşalttığı evine hırsız yerleşti diye kapıya duvar ördü!

        Avcılar'da boşaltılan binadaki dairesine hırsızın yerleştiğini öne süren ev sahibi kapıya duvar ördü

        İstanbul Avcılar'da benzerine az rastlanır bir olay yaşandı. İlçede kentsel dönüşüm kapsamında tahliye edilen binadaki dairesine bir hırsızın yerleştiğini iddia eden ev sahibi kapıya duvar ördü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 14:41 Güncelleme: 24.01.2024 - 15:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Avcılar'da bir kişi, kentsel dönüşüm kapsamında yıkılması planlanarak boşaltılan binadaki daireye ev sahibinden habersiz yerleşti.

        2

        DHA'nın haberine göre binadakilerin ev sahibi Koray Avuç'a durumu anlatması üzerine, eve polis ekipleri geldi.

        3

        İtfaiye ekiplerinin yardımıyla eve giren ekipler, şüphelinin kaçtığını belirledi. Eve yerleşen kişinin geçen ay evine giren hırsız olduğunu öne süren ev sahibi Koray Avuç benzer bir durumun yaşanmaması için evin kapısına duvar ördü.

        4

        Merkez Mahallesi'ndeki Rıfat Sokak'ta kentsel dönüşüm kapsamında yıkılması planlanan 6 katlı binanın en üst katında oturan Koray Avuç'un değerli eşyalarını alarak kısmen boşalttığı evine geçen ay giren şüpheli, apartman sakinleri tarafından farkedildi.

        5

        Şüphelinin apartmandakilere evi kiraladığını söylemesi üzerine kuşkulanan binadakiler, durumu Koray Avuç'a bildirdi. Evini hiç kimseye kiralamadığını belirten Koray Avuç, dairesine gelirken yolda polisi arayarak evinde hırsız olduğu ihbar etti.

        6

        Polislerin geldiğini gören şüpheli, içeri girmelerini engellemek için eline geçirdiği bir aletle vurarak kapı kilidini bozdu. Polislerin çağırdığı çilingir, bozulan kilidi açamadı. Bunun üzerine itfaiye çağrıldı. İtfaiye ekibi, balyoz ile vurarak çelik kapıyı açmaya çalıştı.

        7

        Çabalar sonuç vermeyince motorlu testere getirilerek kapı kesildi. Yaklaşık 1 saat süren çabaların ardından kapının ortasında bir kişinin geçebileceği delik açıldı. İçeri giren polisler, evde kimseyi bulamadı.

        8

        KAPIYA DUVAR ÖRDÜ

        Koray Avuç, "Komşular bu kişi ile diyaloğa geçiyor. Evi Ahmet isimli birisinden kiraladığını söylüyor. Komşular haber verince hemen geldim. Eşim de polisi arıyor. Kapıyı zorla açtılar. Buradaki birkaç parça eşyayı daha alıp gideceğim" dedi. Avuç, bir daha benzer durumla karşılaşmamak için evdeki eşyaları aldıktan sonra kapıya duvar ördü.

        9

        HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNDAN KAÇIP GİTTİ

        Mahallede esnaf olan Ahmet Öz, "Boş bir daireye hırsız giriyor, ihbar yapılıyor. Polis, itfaiye geldi. Hırsız havalandırma boşluğundan kaçıp gitti. Ev sahibi bu olaydan sonra kapıya duvar ördürdü" dedi.

        10
        11
        12
        #haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İran Cumhurbaşkanı Reisi Ankara'da
        İran Cumhurbaşkanı Reisi Ankara'da
        İYİ Parti İstanbul adayı belli oldu
        İYİ Parti İstanbul adayı belli oldu
        "Cumadan itibaren kar geliyor!" "Nerelere kar yağacak?"
        "Cumadan itibaren kar geliyor!" "Nerelere kar yağacak?"
        AK Parti Ankara ilçe adayları açıklandı
        AK Parti Ankara ilçe adayları açıklandı
        Boşandılar
        Boşandılar
        Birbirine tünellerle bağlanmış... Konya'da keşfedildi
        Birbirine tünellerle bağlanmış... Konya'da keşfedildi
        4 yaşındaki kızını da öldürdü! Öğretim görevlisinden aile katliamı!
        4 yaşındaki kızını da öldürdü! Öğretim görevlisinden aile katliamı!
        Park kavgası ölümle bitti!
        Park kavgası ölümle bitti!
        ABD'de 'işkence gibi' bir infaz yöntemi Perşembe günü ilk kez uygulanacak
        ABD'de 'işkence gibi' bir infaz yöntemi Perşembe günü ilk kez uygulanacak
        Konut dışı satışın rekor yılı
        Konut dışı satışın rekor yılı
        Dünyadaki 7'nci vaka oldu! Kalp krizini taklit eden hastalığa yakalandı
        Dünyadaki 7'nci vaka oldu! Kalp krizini taklit eden hastalığa yakalandı
        İhracat düştü, iç pazar büyüdü
        İhracat düştü, iç pazar büyüdü
        Süper Lig'de transfer şov
        Süper Lig'de transfer şov
        Emekli maaş farkı ne zaman yatar?
        Emekli maaş farkı ne zaman yatar?
        Rıdvan Yılmaz'da sona doğru!
        Rıdvan Yılmaz'da sona doğru!
        Kıdem tazminatı eridi
        Kıdem tazminatı eridi
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        "Yapay zeka, siber saldırıları kolaylaştıracak"
        "Yapay zeka, siber saldırıları kolaylaştıracak"
        "Buna bayağı önem veriyoruz"
        "Buna bayağı önem veriyoruz"