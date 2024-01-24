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        Bursa'da polis denetimlerinde 20 şüpheli gözaltına alındı

        Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kestel ve Gürsu ilçelerinde yapılan denetimlerde 20 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 15:36 Güncelleme: 24.01.2024 - 15:36
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        Bursa'da polis denetimlerinde 20 şüpheli gözaltına alındı
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        Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kestel ve Gürsu ilçelerinde yapılan denetimlerde 20 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Çevik Kuvvet, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ile Trafik Denetleme şube müdürlükleri personeli, Kestel ve Gürsu ilçe emniyet müdürlükleri personelinin katılımıyla gece saatlerinde Gürsu ve Kestel'de faaliyet gösteren umuma açık iş yerlerinde ve sabit yol uygulamalarında 1956 kişinin Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) sorgulaması yapıldı.

        Üzerlerinde uyuşturucu, ruhsatsız silah, fişek, bandrolsüz sigara, kurusıkı tabanca bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 20 kişinin gözaltına alındığı uygulamada, bu kişilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 2 ruhsatsız silah, 25 adet fişek, 549 adet bandrolsüz sigara, iki kutu fişek, 8 adet av tüfeği fişeği, kurusıkı tabanca ve bu silaha ait 14 adet fişek, 12 gram esrar, 3,86 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

        Umuma açık iş yerleri, park, bahçe ve metruk binalardaki uygulamada ise 725 kişinin UYAP sorgulaması yapılarak, bir iş yerinde sahibi ve sorumlusunun olmadığı, başka bir iş yerinin ruhsatsız olduğu tespit edildi.

        Ayrıca, kontrol edilen 882 araçtan 237'sinin sürücülerine 152 bin 76 lira idari para cezası kesildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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