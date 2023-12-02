Bursa'da barakada çıkan yangında bir kişi öldü

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde barakada çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Yahşibey Mahallesi 2. Murat Caddesi'ndeki 3 katlı metruk binanın önünde bulunan barakada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın sonrası barakada yapılan incelemede bir kişinin cesedine ulaşıldı.

Polis ekipleri, erkek olduğu tahmin edilen kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Ceset, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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