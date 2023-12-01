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        Nesli tehlikedeki su samurları Kirmasti Deresi'nde görüldü

        BURSA'da,Mustafakemalpaşa (Kirmasti) Deresi'nde, nesli tükenme tehlikesi altında olan su samurları görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 17:28 Güncelleme: 01.12.2023 - 17:30
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        Nesli tehlikedeki su samurları Kirmasti Deresi'nde görüldü
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        BURSA'da,Mustafakemalpaşa (Kirmasti) Deresi'nde, nesli tükenme tehlikesi altında olan su samurları görüntülendi.

        Mustafakemalpaşa ilçesinin ortasından geçen ve adını ilçenin eski adı Kirmasti'den alan derede, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisindeki su samurları görüntülendi. Hükümet Konağı'nın bulunduğu alanda dolaşan bölge halkı, derede su samurlarının yüzdüğünü fark etti. Derenin kenarındaki kayalık alana çıkıp tekrar suya dalan su samurları, çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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