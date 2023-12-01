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        Bursa'da ormanlık alanda kaybolan kişiyi jandarma timleri buldu

        Bursa'nın Orhaneli ilçesinde gezintiye çıktığı ormanlık alanda kaybolan kişi, jandarma ekiplerince 15 saat sonra bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 13:51 Güncelleme: 01.12.2023 - 14:01
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        Bursa'da ormanlık alanda kaybolan kişiyi jandarma timleri buldu
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        Bursa'nın Orhaneli ilçesinde gezintiye çıktığı ormanlık alanda kaybolan kişi, jandarma ekiplerince 15 saat sonra bulundu.

        İlçeye bağlı kırsal Gümüşpınar Mahallesi'ndeki bir fabrikada çalışan akrabasını ziyaret eden İ.Ş. (48), dün akşama doğru çevredeki ormanlık alanda gezintiye çıktı.

        Kendisinden haber alınamayan İ.Ş'yi aramak için İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, AKUT Arama Kurtarma Derneği ve ANDA Arama Kurtarma mensupları ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, iz takip ve kadavra köpeği ile çalışma başlattı.

        Gece şartlarından dolayı ara verilen ve sabah tekrar başlatılan çalışmalar sonucu kaybolduktan 15 saat sonra JAK timlerince bulunan İ.Ş. Orhaneli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        İ.Ş'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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