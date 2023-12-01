Yüzey temizleme deterjanı içen Zeynep bebek zehirlendi
BURSA'dakapağı açık bırakılan yüzey temizleme deterjanını içen 1 yaşındaki Zeynep N., zehirlendi.
BURSA'dakapağı açık bırakılan yüzey temizleme deterjanını içen 1 yaşındaki Zeynep N., zehirlendi.
Olay, dün saat 23.00 sıralarında İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi Meriç Sokak'taki bir evde meydana geldi. Zeynep N., annesinin temizlik yaptıktan sonra koridorda kapağı açık halde unuttuğu yüzey temizleme deterjanını içti. Ailesinin fark etmesi ile özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Zeynep, buradan Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Zehirlenen bebeğin durumunun iyi olduğu belirtildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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