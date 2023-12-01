Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da restoranın çelik kasasını soyan 2 şüpheliden biri tutuklandı

        Bursa'da bir restoran zinciri şubesinin kasasını soydukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 12:27 Güncelleme: 01.12.2023 - 12:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da restoranın çelik kasasını soyan 2 şüpheliden biri tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'da bir restoran zinciri şubesinin kasasını soydukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi'ndeki restorana gelen Yusuf K. (24), çapayla zorladığı camdan içeri girdi.

        Yusuf K, kız arkadaşı olduğu belirtilen Yeliz Z'nin dışarıda gözcülük yaptığı sırada yine zorlayarak açtığı çelik kasadan yaklaşık 150 bin lirayı çaldıktan sonra ikili uzaklaştı.

        Sabah iş yerine gelen çalışanların durumu fark ederek ihbarda bulunması üzerine çalışma başlatan Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, restoran ve çevresindeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi.

        Teknik ve fiziki takibin ardından Yusuf K. ve Yeliz G. bir otelde yakalandı.

        Gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yusuf K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Yeliz G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kamera kayıtlarında, Yusuf K'nin şubeye girdiği ve ikilinin kasayı soyduktan sonra uzaklaştığı sırada Yeliz G'nin dans ederek oynadığı görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Köprüdeki yapay zeka reklamları için suç duyurusu!
        Köprüdeki yapay zeka reklamları için suç duyurusu!
        Asgari ücrette ilk toplantının tarihi belli oldu
        Asgari ücrette ilk toplantının tarihi belli oldu
        Seçil Erzan'a 500 bin dolar veren zabıtanın "Pes" dedirten ifadesi!
        Seçil Erzan'a 500 bin dolar veren zabıtanın "Pes" dedirten ifadesi!
        UEFA ülke puanı sıralaması
        UEFA ülke puanı sıralaması
        6 çocuk annesinin resmi nikah mücadelesinde emsal karar!
        6 çocuk annesinin resmi nikah mücadelesinde emsal karar!
        "Rezil bir sonuç"
        "Rezil bir sonuç"
        Semih Kaya için zorla getirme kararı!
        Semih Kaya için zorla getirme kararı!
        "Sportif enkaz"
        "Sportif enkaz"
        Tesla'nın pick-up modelinin fiyatı açıklandı
        Tesla'nın pick-up modelinin fiyatı açıklandı
        Gülmek için Ölümlü Dünya 2, ağlamak için Balina
        Gülmek için Ölümlü Dünya 2, ağlamak için Balina
        "Bu savaşın en büyük kaybedeni Netanyahu"
        "Bu savaşın en büyük kaybedeni Netanyahu"
        CEO'dan satılık lüks ev
        CEO'dan satılık lüks ev
        O şiddetli sağanak topraktan süzüldü! Doluluk oranı ikiye katlandı!
        O şiddetli sağanak topraktan süzüldü! Doluluk oranı ikiye katlandı!
        Önce adrenalin sonra sükut
        Önce adrenalin sonra sükut
        Togg'a ÖTV zammı
        Togg'a ÖTV zammı
        'Kızıldeniz'de Smith'e sarıldı
        'Kızıldeniz'de Smith'e sarıldı
        "İnsani ara" bitti, Gazze yeniden bombalanıyor!
        "İnsani ara" bitti, Gazze yeniden bombalanıyor!
        Eymen'i araçla ezmişti! Halanın cezası belli oldu!
        Eymen'i araçla ezmişti! Halanın cezası belli oldu!
        TikTok TBMM'ye geliyor
        TikTok TBMM'ye geliyor
        iPhone'a zam geldi: işte yeni fiyatlar
        iPhone'a zam geldi: işte yeni fiyatlar

        Benzer Haberler

        Otomobili çalıp hurdacıya satan şüpheli tutuklandı
        Otomobili çalıp hurdacıya satan şüpheli tutuklandı
        Elini pres makinesine sıkıştıran kadın işçi yaralandı
        Elini pres makinesine sıkıştıran kadın işçi yaralandı
        Bursa Deniz Otobüslerinin öğleden sonra ve akşam seferleri iptal edildi
        Bursa Deniz Otobüslerinin öğleden sonra ve akşam seferleri iptal edildi
        Uludağ, kasımda yağan karla turizm sezonunu erken açacak
        Uludağ, kasımda yağan karla turizm sezonunu erken açacak
        Bursa'da makine sektörlerini buluşturan fuarda 1,5 milyar dolarlık ticaret...
        Bursa'da makine sektörlerini buluşturan fuarda 1,5 milyar dolarlık ticaret...
        Büyükorhan'daki Gedikler Göleti ve Sulaması çiftçinin hizmetine sunuluyor
        Büyükorhan'daki Gedikler Göleti ve Sulaması çiftçinin hizmetine sunuluyor