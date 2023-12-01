Otomobili çalıp hurdacıya satan şüpheli tutuklandı

BURSA´nınİnegöl ilçesinde park halindeki otomobili çalarak hurdacıya sattığı iddia edilen Resul Çelik (28), tutuklandı.

Olay, önceki gece Mahmudiye Mahallesi´nde meydana geldi. Resul Çelik, iddiaya göre park halindeki otomobili çalıp aynı mahalledeki hurdacıya götürerek sattı. Hurdacıda aracın parçalandığını gören bir vatandaşın ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Polisin yaptığı baskında araç parçalanmış halde bulunurken, hurdacı R.B. ile Resul Çelik gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Resul Çelik tutuklanırken, R.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.