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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş PAOK'tan Razvan Lucescu açıklaması! - Beşiktaş Haberleri

        PAOK'tan Razvan Lucescu açıklaması!

        Adı Beşiktaş ile anılan Rumen teknik direktör Razvan Lucescu için Yunanistan Süper Ligi ekibi PAOK'tan açıklama yapıldı. Yunan kulüp Rumen hocanın takımdan ayrılmayacağını duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2024 - 19:37 Güncelleme: 29.05.2024 - 20:29
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        Yunan ekip PAOK'taki sözleşmesinde çıkış maddesi bulunan Razvan Lucescu için Beşiktaş'a kötü haber geldi.

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        Siyah-beyazlı kulüp, Yunanistan'da PAOK'u şampiyonluğa ulaştıran Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan Lucescu'nun sözleşmesinde yer alan '5 büyük ligden teklif gelmesi durumunda 2 milyon Euro, 5 büyük lig dışından gelecek teklifler için 4 milyon Euro'luk tazminatla ayrılabilir' maddesini kullanmak için temasa geçtiği fakat istediği yanıtı alamadığı kaydedildi.

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        55 yaşındaki Rumen teknik direktörü bırakmak istemeyen PAOK, Beşiktaş'ın hamlesinin ardından Razvan Lucescu'nun devam edeceğini ve böyle bir ayrılığın yaşanmayacağını duyurdu.

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        Enswi Greece'te yer alan habere göre PAOK cephesinden yapılan açıklamada "Ne kulübün, ne de Razvan'ın ayrılıktan söz etme durumu yok. Durumun böyle olduğunu kulübe ya da Razvan'a sorarak öğrenebilirsiniz. Teknik direktörümüzün geleceğiyle ilgili hiçbir şüphe yok" ifadelerini kullanıldı.

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        2021 yılında PAOK'un başına geçen Razvan Lucescu 161 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 91 galibiyet, 36 beraberlik ve 34 yenilgi alırken maç başına 1.92 puan ortalaması yakaladı.

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