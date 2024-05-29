PAOK'tan Razvan Lucescu açıklaması!

Enswi Greece'te yer alan habere göre PAOK cephesinden yapılan açıklamada "Ne kulübün, ne de Razvan'ın ayrılıktan söz etme durumu yok. Durumun böyle olduğunu kulübe ya da Razvan'a sorarak öğrenebilirsiniz. Teknik direktörümüzün geleceğiyle ilgili hiçbir şüphe yok" ifadelerini kullanıldı.