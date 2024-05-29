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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet Sergisini gezdi

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet Sergisi'ni gezdi

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeki Fatih Sultan Mehmet Sergisi'ni gezdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2024 - 18:32 Güncelleme: 29.05.2024 - 18:39
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        Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde Fatih Sultan Mehmet sergisi açıldı.

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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet Sergisi'ni gezdi

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        Sergi salonunda eserleri inceleyen Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyesi Murat Bardakçı'dan bilgi aldı.

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        Erdoğan'a, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik etti.

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        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #Fatih Sultan Mehmet Sergisi
        #Murat Bardakçı
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