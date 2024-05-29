Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet Sergisi'ni gezdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeki Fatih Sultan Mehmet Sergisi'ni gezdi
Giriş: 29.05.2024 - 18:32 Güncelleme: 29.05.2024 - 18:39
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Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde Fatih Sultan Mehmet sergisi açıldı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet Sergisi'ni gezdi
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Sergi salonunda eserleri inceleyen Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyesi Murat Bardakçı'dan bilgi aldı.