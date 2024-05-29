Son dakika haberi Milli Takım'da Çağlar Söyüncü şoku!
A Milli Futbol Takımı'nda Çağlar Söyüncü, sakatlığı gerekçesiyle 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) için belirlenen geniş aday kadrodan çıkarıldı.
Giriş: 29.05.2024 - 22:59 Güncelleme: 29.05.2024 - 23:01
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, "Savunma oyuncumuz Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe'nin İstanbulspor ile oynadığı Trendyol Süper Lig karşılaşmasında uyluk arka adalesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle EURO 2024'te mücadele edecek A Milli Takımımız'ın aday kadrosundan çıkarıldı." ifadesine yer verildi.
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