Oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti
'Yüksek Sosyete', 'Behzat Ç.', 'Unutma Beni' ve 'Kasaba Doktoru'nun aralarında yer aldığı birçok dizide rol alan Gülşah Çomoğlu, 38 yaşında hayata veda etti
Bir süredir kanserle mücadele eden Gülşah Çomoğlu yaşamını yitirdi.
Yaklaşık üç yıl önce kızı Pera'yı dünyaya getiren oyuncunun vefatını eşi Gökhan Günal duyurdu.
Gökhan Günal; "Canım eşim, hayatımın neşesi, güzel kızımızın annesi Gülşah Çomoğlu'nu maalesef kaybettik. Cenazesi yarın öğle namazına müteakip Altunizade Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nden kalkacak. Kanlıca Camii'nde defnedilecektir" dedi.
"AH GÜLŞAH GÜZEL ARKADAŞIM..."
'Kızılcık Şerbeti'nde 'Nursema' karakterine hayat veren Ceren Karakoç da arkadaşının fotoğrafını "Ah Gülşah güzel arkadaşım. Sen beni bitirdin. Gittiğin yer incitmesin seni" mesajıyla paylaştı.
GÜLŞAH ÇOMOĞLU KİMDİR?
Gülşah Çomoğlu, 30 Mayıs 1986'da Ankara'da doğdu. Gülşah Çomoğlu, Bilkent Üniversitesi Konservatuvar Bölümünden mezun oldu. Kısa sürede başarısı sayesinde yapımcılar tarafından aranan oyuncular arasına girdi. 'İki Efendinin Kuşağı', 'Troyalı Kadınlar', 'Kafatası', 'Yeşil Kuş', 'Tanrı', 'Hürrem Sultan', 'Camdan Kalp' ve 'Venedik Taciri' adlı tiyatro oyunlarında rol aldı.
Çomoğlu, 'Unutma Beni' adlı dizide Asuman karakterini canlandırdı. Çomoğlu, 'Kasaba Doktoru'nda ise Bahar rolündeydi.