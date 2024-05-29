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        Haberler Magazin Özge Özacar, "Babacığım iyi ki doğdun"

        Özge Özacar, "Babacığım iyi ki doğdun"

        Özge Özacar, nostaljik bir fotoğrafla babasının doğum günün kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2024 - 15:58 Güncelleme: 29.05.2024 - 16:00
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        "Babacığım iyi ki doğdun"
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        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Görkem' karakterini canlandıran Özge Özacar, sosyal medya hesabından yayınladığı nostaljik bir fotoğrafla babasının doğum günün kutladı.

        29 yaşındaki oyuncu,babasını kucağında oturduğu çocukluk fotoğrafına; "Babacığım iyi ki doğdun" notunu düştü.

        Fotoğraflar: Instagram

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