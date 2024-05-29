Süper Lig şampiyonu Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden ne kadar kazanacak?

1992-93'ten bu yana Şampiyonlar Ligi olarak adlandırılan organizasyonda bu sezon itibarıyla format da değişecek. Bugüne kadar 32 takımla düzenlenen Devler Ligi'nde gelecek sezonki takım sayısı 36'ya çıkacak ve gelir dağılımı da buna göre değişiklik gösterecek.

GRUP AŞAMASI DEĞİŞİYOR

Mevcut formatta dörderli sekiz grubun yer aldığı formatta gelecek sezon 36 kulübün tamamı tek bir ligde yarışacak. Yeni format uyarınca takımlar yeni lig aşamasında sekiz maç oynayacak ve sekiz farklı takımla karşılaşacak. Söz konusu müsabakaların yarısı evinde yarısı da deplasmanda olacak.

Sekiz farklı rakibi belirlemek için takımlar başlangıçta dört torbada sıralanacak. Daha sonra her takım, bu torbaların her birinden iki rakiple oynayacak şekilde kura çekecek. Her torbadan bir takıma karşı bir maçı evinde, bir maçı da deplasmanda oynayacak. REKLAM GALATASARAY NEREDEN KATILACAK? Süper Lig şampiyonu Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan katılacak ve tek rakip ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar rakibini elemesi durumunda lig aşamasına kalacak. Galatasaray'ın play-off'taki ilk maçı 20/21 Ağustos, rövanşı ise 27/28 Ağustos'ta oynanacak.

PARA ÖDÜLÜ NE OLACAK? Galatasaray, adını lig aşamasına yazdırması durumunda katılım ücreti olarak 18,6 milyon Euro kazanacak. UEFA daha önce kulüplere katılım ödülü olarak 15,6 milyon Euro ödüyordu ve bu gelir üç milyon Euro artırıldı. PARALAR NASIL DAĞITILACAK? UEFA'nın yeni formata uygun şekilde hazırladığı yeni gelir modeline göre sahadaki performans daha fazla önem kazanıyor. Yeni modele göre gelirlerin yüzde 27,5'i 36 kulüp arasında eşit olarak bölünecek. Yüzde 37,5'i ise performansa dayalı ödemeler olacak.

Son yüzde 35'lik dilim ise 'değer sütunu' aracılığıyla dağıtılacak. Bu da bir kulübün bulunduğu ülkenin yayın haklarının değeri ve kulübün UEFA katsayı sıralamasına göre belirlenecek. PERFORMANS GELİR KALEMLERİ NE? Performansa dayalı gelirler ise şöyle olacak: Lig aşamasındaki her galibiyet için 2,1 milyon Euro, beraberlik için 700 bin Euro ödenecek. Zirvede olacak kulüp yaklaşık 10 milyon Euro alacak, ilk sekize giren kulüpler ise eleme aşamalarına katılma bonusu olarak ek 2 milyon Euro elde edecek. Dokuzuncu ile 16. sıradaki kulüpler ise 1 milyon Euro ek alacak.