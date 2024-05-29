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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Süper Lig şampiyonu Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden ne kadar kazanacak? - Galatasaray Haberleri

        Süper Lig şampiyonu Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden ne kadar kazanacak?

        Süper Lig'de üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ın gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılması durumunda alacağı ücret de gündem oldu. Devler Ligi ön elemesine play-off turundan katılacak olan sarı-kırmızılılar, rakibini elemesi durumunda lig aşamasına kalacak. Sarı-kırmızılılar bu aşamaya kalması durumunda 18,6 milyon Euro gelir elde edecek. UEFA'nın yeni gelir modeline diğer gelir kalemleri ise performansa ve diğer koşullara bağlı olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2024 - 15:07 Güncelleme: 29.05.2024 - 15:10
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        Devler Ligi'nden ne kadar alacak?
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        1992-93'ten bu yana Şampiyonlar Ligi olarak adlandırılan organizasyonda bu sezon itibarıyla format da değişecek. Bugüne kadar 32 takımla düzenlenen Devler Ligi'nde gelecek sezonki takım sayısı 36'ya çıkacak ve gelir dağılımı da buna göre değişiklik gösterecek.

        GRUP AŞAMASI DEĞİŞİYOR

        Mevcut formatta dörderli sekiz grubun yer aldığı formatta gelecek sezon 36 kulübün tamamı tek bir ligde yarışacak. Yeni format uyarınca takımlar yeni lig aşamasında sekiz maç oynayacak ve sekiz farklı takımla karşılaşacak. Söz konusu müsabakaların yarısı evinde yarısı da deplasmanda olacak.

        Sekiz farklı rakibi belirlemek için takımlar başlangıçta dört torbada sıralanacak. Daha sonra her takım, bu torbaların her birinden iki rakiple oynayacak şekilde kura çekecek. Her torbadan bir takıma karşı bir maçı evinde, bir maçı da deplasmanda oynayacak.

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        GALATASARAY NEREDEN KATILACAK?

        Süper Lig şampiyonu Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan katılacak ve tek rakip ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar rakibini elemesi durumunda lig aşamasına kalacak. Galatasaray'ın play-off'taki ilk maçı 20/21 Ağustos, rövanşı ise 27/28 Ağustos'ta oynanacak.

        PARA ÖDÜLÜ NE OLACAK?

        Galatasaray, adını lig aşamasına yazdırması durumunda katılım ücreti olarak 18,6 milyon Euro kazanacak. UEFA daha önce kulüplere katılım ödülü olarak 15,6 milyon Euro ödüyordu ve bu gelir üç milyon Euro artırıldı.

        PARALAR NASIL DAĞITILACAK?

        UEFA'nın yeni formata uygun şekilde hazırladığı yeni gelir modeline göre sahadaki performans daha fazla önem kazanıyor. Yeni modele göre gelirlerin yüzde 27,5'i 36 kulüp arasında eşit olarak bölünecek. Yüzde 37,5'i ise performansa dayalı ödemeler olacak.

        Son yüzde 35'lik dilim ise 'değer sütunu' aracılığıyla dağıtılacak. Bu da bir kulübün bulunduğu ülkenin yayın haklarının değeri ve kulübün UEFA katsayı sıralamasına göre belirlenecek.

        PERFORMANS GELİR KALEMLERİ NE?

        Performansa dayalı gelirler ise şöyle olacak: Lig aşamasındaki her galibiyet için 2,1 milyon Euro, beraberlik için 700 bin Euro ödenecek. Zirvede olacak kulüp yaklaşık 10 milyon Euro alacak, ilk sekize giren kulüpler ise eleme aşamalarına katılma bonusu olarak ek 2 milyon Euro elde edecek. Dokuzuncu ile 16. sıradaki kulüpler ise 1 milyon Euro ek alacak.

        Dokuzuncu ile 24. sıradaki 16 takım, son 16 turu için play-off maçı yapacak ve bu da ek 11 milyon Euro getirecek. Çeyrek finallere katılmak 12,5 milyon Euro, yarı finaller 15 milyon Euro ve final 18,5 milyon Euro getirecek. Kazanan takım, UEFA Süper Kupa finaline ulaşmak için ek 4 milyon Euro ile birlikte 6,5 milyon Euro daha bekleyebilir.

        Bu aşamalı ödemeler; performansa dayalı mevcut ödeme olan 600 milyon Euro'nun 915 milyon Euro'ya çıkacağı anlamına geliyor.

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