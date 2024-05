Süper Lig şampiyonu Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden ne kadar kazanacak?

1992-93'ten bu yana Şampiyonlar Ligi olarak adlandırılan organizasyonda bu sezon itibarıyla format da değişecek. Bugüne kadar 32 takımla düzenlenen Devler Ligi'nde gelecek sezonki takım sayısı 36'ya çıkacak ve gelir dağılımı da buna göre değişiklik gösterecek.

Mevcut formatta dörderli sekiz grubun yer aldığı formatta gelecek sezon 36 kulübün tamamı tek bir ligde yarışacak. Yeni format uyarınca takımlar yeni lig aşamasında sekiz maç oynayacak ve sekiz farklı takımla karşılaşacak. Söz konusu müsabakaların yarısı evinde yarısı da deplasmanda olacak.

Sekiz farklı rakibi belirlemek için takımlar başlangıçta dört torbada sıralanacak. Daha sonra her takım, bu torbaların her birinden iki rakiple oynayacak şekilde kura çekecek. Her torbadan bir takıma karşı bir maçı evinde, bir maçı da deplasmanda oynayacak.

REKLAM

GALATASARAY NEREDEN KATILACAK?

Süper Lig şampiyonu Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan katılacak ve tek rakip ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar rakibini elemesi durumunda lig aşamasına kalacak. Galatasaray'ın play-off'taki ilk maçı 20/21 Ağustos, rövanşı ise 27/28 Ağustos'ta oynanacak.