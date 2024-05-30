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        Olympiakos: 1 - Fiorentina: 0 MAÇ SONUCU

        Yunanistan'ın başkenti Atina'da oynanan Konferans Ligi finalinde Olympiakos, Fiorentina'yı uzatmalarda 116'da fileleri bulan El Kaabi'nin golüyle 1-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 01:09 Güncelleme: 30.05.2024 - 01:21
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        Konferans Ligi'nde şampiyon Olympiakos!
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        UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinde Yunanistan temsilcisi Olympiakos, normal süresi 0-0 biten maçta İtalya'nın Fiorentina takımını uzatmada 1-0 yenerek şampiyon oldu.

        Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında finale çıkan Yunan temsilcisine kupayı getiren golü 116. dakikada El Kaabi attı. Hezze'nin sol taraftan ceza alanına ortaladığı topu, Faslı futbolcu ön direkte kafa vuruşuyla filelere gönderdi: 1-0

        Başkent Atina'da oynanan finalde kalan dakikalarda skoru koruyan ve rakibini 1-0 mağlup eden Olympiakos, Avrupa kupalarında şampiyonluğa ulaşan ilk Yunan takımı olarak tarihe geçti.

        Geçen sezon Sevilla ile UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan İspanyol teknik adam Jose Luis Mendilibar, bu sezon da Avrupa futbolunun üç numaralı kupasında Olympiakos ile şampiyonluk sevinci yaşadı.

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        Stat: OPAP Arena

        Hakemler: Artur Soares Dias, Paulo Soares, Pedro Ribeiro (Portekiz)

        Olympiakos: Tzolakis, Rodinei, Retsos, Carmo, Ortega (Dk. 91 Quini), Iborra, Hezze, Podence (Dk. 106 Masouras), Chiquinho (Dk. 77 Horta), Fortounis (Dk. 73 Jovetic), El Kaabi (Dk. 120 El-Arabi)

        Fiorentina: Terracciano, Dodo, Milenkovic, Martinez-Quarta, Biraghi (Dk. 106 Ranieri), Bonaventura (Dk. 82 Barak), Arthur (Dk. 74 Duncan), Mandragora, Nico Gonzalez (Dk. 106 Beltran), Kouame (Dk. 82 Ikone), Belotti (Dk. 59 Nzola)

        Gol: Dk. 116 El Kaabi (Olympiakos)

        Sarı kartlar: Dk. 29 Podence, Dk.94 Jovetic, Dk. 95 Paschalakis (Yedek kulübesinde), Dk. 117 El Kaabi (Olympiakos), Dk. 42 Martinez-Quarta, Dk. 79 Kouame, Dk. 99 Biraghi (Fiorentina)

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