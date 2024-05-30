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        Haberler Dünya Hollanda'da trajik olay: Uçak motoruna çekilen kişi öldü

        Hollanda'da trajik olay: Uçak motoruna çekilen kişi öldü

        Avrupa'nın en yoğun havalimanlarından Schiphol Havalimanı'nda trajik bir olay meydana geldi. Havayolu şirketi KLM'ye ait bir uçağın çalışan motoruna kapılan bir kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 00:59 Güncelleme: 30.05.2024 - 00:59
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        Uçak motoruna çekilen kişi öldü
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        Hollanda’nın başkenti Amsterdam'daki Schiphol Havalimanı’nda kraliyet havayolu şirketi KLM’ye ait bir uçağın çalışan motoruna kapılan kişi hayatını kaybetti.

        Ulusal basındaki haberlere göre, Amsterdam Schiphol Havalimanı’nda KLM’ye ait bir uçak, Danimarka’nın Billund şehrine hareket etmek üzere kalkışa hazırlanırken trajik bir olay yaşandı.

        "KLM Cityhopper" uçağının çalıştığı esnada motorun içine çektiği bir kişi yaşamını yitirdi.

        Bu kişinin yolcu olup olmadığı, uçak motorunun çalıştığı sırada orada ne aradığına yönelik bilgiler netlik kazanmadı.

        Uçak personeli ve yolcular, uçağın geri geri gittiği sırada olayın yaşandığını kaydetti.

        Öte yandan, Hollanda'da yayın yapan De Telegraaf gazetesi, sorgulanan bir uçak personelinin, söz konusu kişinin uçağın motorunun içerisine atladığını iddia etti.

        Hollanda polisi, uçaktan yolcuların indirildiğini ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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        #hollanda
        #UÇAK
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