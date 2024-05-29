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        Haberler Gündem Mahkeme kararıyla çıkarabildiği kiracısı, daireyi çöp eve çevirmiş

        Mahkeme kararıyla çıkarabildiği kiracısı, daireyi çöp eve çevirmiş

        Isparta'da kiracısını mahkeme kanalıyla çıkaran ev sahibi Aynur Köse, daireye girince gördüğü manzara karşısında kelimenin tam anlamıyla şok yaşadı. Köse, daireye girdiğinde neredeyse tüm odaların çöp yığınlarıyla dolu olduğunu gördü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 22:25 Güncelleme: 29.05.2024 - 22:29
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        Kiracı daireyi çöp eve çevirdi
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        Iısparta'da, Aynur Köse (62), ödeme yapmayan kiracısını mahkeme kararıyla evinden çıkarabildi. Daireye giren Köse, evin bütün odalarının çöple dolu olduğunu gördü.

        MAHKEME KARARIYLA TAHLİYE EDİLDİ

        Aynur Köse, merkeze bağlı Yedişehitler Mahallesi 110. Cadde’deki 3 katlı apartmanın 1'inci katında oturan kiracısını ödeme yapmadığı gerekçesiyle mahkeme kararıyla evden çıkarttı.

        ÇÖP YIĞINLARI

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        Aynı binanın 2'nci katında oturan Köse, dün kiracısı boşalttıktan sonra kontrol etmek için eve girdi. Köse, daireye girdiğinde neredeyse tüm odaların çöp yığınlarıyla dolu olduğunu gördü.

        KOKU YUKARI VURDU

        Aynur Köse, 2 çocuklu aileye evini 2 yıl önce kiraya verdiğini ancak toplamda 4- 5 kez kira alabildiğini söyledi. Mahkeme kararıyla kiracısını evden çıkardığını anlatan Köse, "Bunlar 2 yıl oturdu. 4 sefer para verdi. Çıkaramadım, mahkemeyle çıkardım. Koku yukarı vurdu. Kokudan duramadım. Hiç çöp atmamış, evi doldurmuş. Lambaları sökmüş gitmiş. Evimi mahvettiler, bu halde bıraktılar" dedi.

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        #ısparta
        #Aynur Köse
        #haberler
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