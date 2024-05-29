Mahkeme kararıyla çıkarabildiği kiracısı, daireyi çöp eve çevirmiş

Iısparta'da, Aynur Köse (62), ödeme yapmayan kiracısını mahkeme kararıyla evinden çıkarabildi. Daireye giren Köse, evin bütün odalarının çöple dolu olduğunu gördü.

Aynı binanın 2'nci katında oturan Köse, dün kiracısı boşalttıktan sonra kontrol etmek için eve girdi. Köse, daireye girdiğinde neredeyse tüm odaların çöp yığınlarıyla dolu olduğunu gördü.

KOKU YUKARI VURDU

Aynur Köse, 2 çocuklu aileye evini 2 yıl önce kiraya verdiğini ancak toplamda 4- 5 kez kira alabildiğini söyledi. Mahkeme kararıyla kiracısını evden çıkardığını anlatan Köse, "Bunlar 2 yıl oturdu. 4 sefer para verdi. Çıkaramadım, mahkemeyle çıkardım. Koku yukarı vurdu. Kokudan duramadım. Hiç çöp atmamış, evi doldurmuş. Lambaları sökmüş gitmiş. Evimi mahvettiler, bu halde bıraktılar" dedi.