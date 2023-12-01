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        Yaya geçidinde midibüs çarpan Esra öldü; kaza anı kamerada

        BURSA'dayayageçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Esra Uzun'a (21), servis midibüsü çarptı. Tekstil işçisi Uzun hayatını kaybetti, kaza anı mobese kameralarına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 12:38 Güncelleme: 01.12.2023 - 12:40
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        Yaya geçidinde midibüs çarpan Esra öldü; kaza anı kamerada
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        BURSA'dayayageçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Esra Uzun'a (21), servis midibüsü çarptı. Tekstil işçisi Uzun hayatını kaybetti, kaza anı mobese kameralarına yansıdı.

        Kaza, saat 07.30 sıralarında Gürsu ilçesi Kurtuluş Mahallesi Şehit Cüneyt Yıldız Caddesi'nde meydana geldi. Çalıştığı tekstil fabrikasına gitmek için evden çıkan Esra Uzun, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada Memduh Y.'nin (47) kullandığı 16 S 5013 plakalı servis midibüsü, Uzun'a çarptı. Yayaya çarptığını fark etmeyen sürücü, Uzun'u aracın altına alıp, yoluna devam etti. Memduh Y., çevredekilerin uyarmasıyla aracı durdururken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Uzun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, Memduh Y. gözaltına alındı. Kaza anı mobese kameralarına yansırken, soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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