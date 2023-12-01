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        Otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kardeş yaralı

        BURSA'daotomobilile çarpışan motosikletteki Zekeriya T. (17) ile arkasındaki kardeşi Arda T. (13) yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 17:08 Güncelleme: 01.12.2023 - 17:10
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        Otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kardeş yaralı
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        BURSA'daotomobilile çarpışan motosikletteki Zekeriya T. (17) ile arkasındaki kardeşi Arda T. (13) yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 14.30 sıralarında İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi'nde meydana geldi. Avarlar Kavşağı'ndan Fatih Cami istikametine seyir halinde olan Nizam C. (39) yönetimindeki 16 NSC 82 plakalı otomobil, kavşaktan U dönüşü yapan Zekeriya T. yönetimindeki motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile savrulan motosikletten düşen sürücü ile arkasında oturan kardeşi Arda T., yaralandı. 2 kardeş, sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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