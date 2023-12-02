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        Elinde bıçakla sokağı çıkıp taşkınlık yapınca gözaltına alındı

        BURSA'da,içki içtikten sonra elinde bıçakla sokağa çıkıp taşkınlık yaparak kendine zarar vermeye çalışan Murat A. (45), polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 10:38 Güncelleme: 02.12.2023 - 10:40
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        Elinde bıçakla sokağı çıkıp taşkınlık yapınca gözaltına alındı
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        BURSA'da,içki içtikten sonra elinde bıçakla sokağa çıkıp taşkınlık yaparak kendine zarar vermeye çalışan Murat A. (45), polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Olay, saat 02.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Aktarhüssam Mahallesi Ilgarlar Sokak'ta meydana geldi. İçkili olduğu iddia edilen Murat A., sokağa inip elindeki bıçağı etrafa savurdu. Bağırışları duyan komşularının ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polislerin müdahalesi sırasında Murat A., elindeki bıçağı karnına ve boğazına dayayıp, 25 yıl önce boşandığı eşinin olay yerine getirilmesini isteyerek, "Hülya'mı istiyorum. Çok seviyordum. Neredesin? Bana Hülya'yı getirin" dedi.

        ÇEMBERE ALIP YAKALADILAR

        Ekiplerin 1 saatlik ikna çalışmasının ardından çembere alınan Murat A., yakalandı. Elinde kesik oluşan Murat A., ambulansta, sağlıkçıların ayakta tedavisinin ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        'OĞLUMA BİR ŞEY OLMADAN KURTARDINIZ'

        Murat A.'nın içki içip kendine zarar vereceğini öğrenen ve olay yerine gelen babası Osman A., polislere, "Oğlumun 25 yıl önce eşiyle mutlu beraberliği vardı. Ayrıldılar, oğlum da ara sıra alkol alarak kendini kaybediyor. Sizlerden Allah razı olsun. Oğluma bir şey olmadan kurtardınız" diyerek teşekkür etti.

        Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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