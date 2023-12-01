Andre Onana için flaş iddia: Altay'a müjdeli haber!

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Andre Onana, Afrika Uluslar Kupası'nda oynamaya karar verirse Tottenham, Wolverhampton, West Ham United ve Aston Villa'ya karşı oynadığı dört Premier Lig maçı da dahil olmak üzere United'ın altı maçını kaçırabilir. Bu maçları kaçırırsa kalede Milli kalecimiz Altay Bayındır'ın olması bekleniyor.