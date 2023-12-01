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        Bursa'da 49 firari hükümlü yakalandı

        BURSAİl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanlara yönelik yapılan operasyonda 49 firari hükümlü yakalandı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 22:18 Güncelleme: 01.12.2023 - 22:20
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        Bursa'da 49 firari hükümlü yakalandı
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        BURSAİl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanlara yönelik yapılan operasyonda 49 firari hükümlü yakalandı. 

        Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aralarında 'FETÖ/PDY'ye üye olma', 'hırsızlık', 'dolandırıcılık', 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' ve 'Yaralama' gibi çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş cezalar bulunan firari hükümlülere yönelik operasyon düzenledi. Kentin farklı noktalarında 98 TİM ile 323 personelin görev aldığı operasyonda, 7 ev aranırken, 3490 kişinin UYAP sorgusu yapıldı. Aralarında ''FETO/PDY Örgütüne Üye Olma'' suçundan aranan K.H.'nin de olduğu 49 firari hükümlü yakalandı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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