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        Bursa'da FETÖ üyeliğinden aranan zanlı jandarma uygulamasında yakalandı

        Bursa'da jandarma ekiplerince yapılan uygulamada, biri Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olma suçundan olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 49 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 21:35 Güncelleme: 01.12.2023 - 21:35
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        Bursa'da FETÖ üyeliğinden aranan zanlı jandarma uygulamasında yakalandı
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        Bursa'da jandarma ekiplerince yapılan uygulamada, biri Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olma suçundan olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 49 zanlı yakalandı.

        Alınan bilgiye göre, Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde "aranan şahıslar uygulaması" gerçekleştirdi.

        Toplam 98 tim ve 323 personelin katılımıyla gerçekleşen uygulama kapsamında 3 bin 490 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılırken 7 adreste de arama yapıldı.

        Ekipler, uygulamalarda FETÖ üyeliğinden aranan K.H'nin de aralarında bulunduğu, hırsızlık, dolandırıcılık, uyuşturucu madde ticareti yapma, yaralama, tehdit, kaçakçılık gibi çeşitli suçlardan aranan 49 şüpheliyi yakaladı.

        Gözaltına alınan zanlılar, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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