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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Ali Koç futbolcularla görüştü: Fenerbahçe'de Fred müjdesi! - Fenerbahçe Haberleri

        Ali Koç futbolcularla görüştü: Fenerbahçe'de Fred müjdesi!

        Fenerbahçe resmi sitesinden yaptığı açıklamada yıldız oyuncusu Fred'in takımla çalışmalara başladığını açıkladı. Ayrıca Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile yöneticiler Can Bartu Tesisleri'nde bir toplantı yaptı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.12.2023 - 21:20 Güncelleme: 01.12.2023 - 21:20
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        Fenerbahçe'de Fred müjdesi!
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        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14.haftasında 4 Aralık Pazartesi günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde EMS Yapı Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı idmanla başladı.

        Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı. Nordsjaelland ile oynanan maçta ilk 11'de görev alan oyuncular ise antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla noktaladı.

        Fred antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

        Fenerbahçe, Sivasspor maçının hazırlıklarına 2 Aralık Cumartesi günü yapacağı çalışmayla devam edecek.

        ALİ KOÇ, FUTBOLCULARLA TOPLANTI YAPTI

        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Yönetim Kurulu Üyeleri Selahattin Baki ve Ahmet Ketenci, Samandıra Can Bartu Tesisleri’ne gelerek antrenman öncesinde takımla bir toplantı yaptı.

        Nordsjælland mağlubiyetinin kabul edilemez olduğunu ifade eden Ali Koç, takımın böyle bir maçın ardından büyük bir reaksiyon göstermesini beklediğini oyunculara iletti. Takım olarak birlikte kaybedilip, birlikte kazanıldığının altını çizen Ali Y. Koç, takımda yüksek kariyerli ve tecrübeli oyuncuların bulunduğunu, onların önderliğinde yeniden bir galibiyet serisi yakalayan takım kimliğine bürüneceklerine inandığını söyledi.

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