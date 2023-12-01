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        Haberler Dünya İngiltere'de öldürülen Türk DJ'in davasında korkunç detaylar

        İngiltere'de öldürülen Türk DJ'in davasında korkunç detaylar

        Ekim 2022'de kız arkadaşı ile Mayfair'deki bir restorandan eve dönerken kaçırılan ve işkence edilerek öldürülen Türk DJ Mehmet Koray Alpergin cinayetine ilişkin korkunç detaylar İngiliz medyasında yer aldı. Alpergin'in kendisiyle beraber kaçırılan kız arkadaşına söylediği son söz, "aşkım, sessiz ol" oldu. Öte yandan Dj'in otopsi sonucu parçalanmış vücudunda, 14 kırık kaburga ve beyin hasarı da dahil olmak üzere 94 ayrı yaralanmaya maruz kaldığını ortaya çıkardı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.12.2023 - 20:48 Güncelleme: 01.12.2023 - 20:54
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        İngiltere'de öldürülen Türk DJ'in davasında korkunç detaylar
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        Dünyaca ünlü rap'çi 50 Cent ve Puff Diddy gibi ünlülerle aynı çevrelerde yer alan Türk DJ Koray Alpergin geçtiğimiz yıl sevgilisiyle birlikte sırra kadem basmıştı. Yakınları, ikiliden haber alamayınca endişe içinde sosyal medyayı alarma geçirerek, polise başvurmuştu.

        Katilleri arabasına takip cihazı taktıktan sonra çiftin geri dönmesini bekliyordu. Türkiye'den erkek arkadaşını ziyarete gelen 33 yaşındaki G. D. beyaz bir minibüsle zorla götürülürken, Koray da ikinci bir minibüse bindirilmişti.

        43 yaşındaki Dj'in çıplak ve yanmış cesedi Loughton, Essex'teki ormanlık alana atıldı ve 15 Ekim Cumartesi günü köpeğini gezdiren birisi tarafından bulundu.

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        SON SÖZLERİ "AŞKIM, SESSİZ OL" OLDU

        Kız arkadaşı G.D., iki gün boyunca Tottenham Hotspur stadyumunun yakınındaki bir kebap restoranında tuvalette kilitli tutulduğu sırada, travmatik şekilde, sevgilisinin ölüm çığlıklarını dinlemek zorunda bırakılmıştı. D. sevgilisinin yanından götürülmeden önce erkek arkadaşının ona söylediği son sözler ise, "aşkım, sessiz ol" oldu ve bu erkek arkadaşını son görüşüydü.

        Esaret altında tutulurken G.D.'nin yüzüne yumruk atıldı ve gözleri bağlandı. Genç kadın; öleceğinden korkuyordu, iki gün sonra ise, gözleri morartılmış ve burnu kanayan bir halde serbest bırakılmıştı.

        İngiliz medyasında olayla ilgili çıkan yeni gelişmelerde ise dava dosyasında Alpergin'in üzerine kaynar su döküldüğü ve beyzbol sopasıyla öldürüldüğü yazıldı.

        OTOPSİ RAPORU İŞKENCEYİ ORTAYA KOYDU

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        İngiltere'de yaşayan Türk toplumunun tanınmış ve popüler isimlerinden biri olan Dj'in otopsi sonucu, parçalanmış vücudunda 14 kırık kaburga ve beyin hasarı da dahil olmak üzere 94 ayrı yaralanmaya maruz kaldığını ortaya çıkardı.

        Olayla ilgili mahkemede, 33 yaşındaki Tejean Kennedy ve 25 yaşındaki Ali Kavak, çiftin kaçırılması ve hapsedilmesi ile Koray'ın kasıtsız öldürülmesinden suçlu bulundu. 35 yaşındaki Samuel Owusu-Opoku ise, iki kez adam kaçırma suçundan suçlu bulundu.

        34 yaşındaki Steffan Gordon, suçunu itiraf etti ve suçlu bulundu. Kavak ayrıca Koray'ın cesedinin ortadan kaldırılmasına yardım ederek ve iki aracı ateşe vererek adaleti saptırmaktan suçlu bulunurken, Owusu-Opoku hakkındaki suçlamayı kabul etti.

        "ENDİŞELİ VE GERGİN GÖRÜNÜYORDU"

        Savcı Crispin Aylett KC mahkemede şunları söyledi:

        "Koray Alpergin'in ölmeden önce çırılçıplak soyulduğu ve korkunç işkencelere maruz kaldığı açık.

        Şu anda İstanbul'da saklanarak yaşayan Gözde, ifade vermek için mahkemeye gelemeyecek kadar korkmuştu. Mahkemede, Koray'ın ölümüne giden haftalarda endişeli ve gergin göründüğü söylendi. Kendisine karşı açılan bir dizi dava sebebiyle ciddi bir borcu olduğu söyleniyordu.

        Ünlü Dj, ayrıca yaz tatili için Türkiye'ye döndüğünde arkadaşlarına, 'yanlış kişilere yanlış şeyler söylediğini' anlatmıştı. İddia makamı, Alpergin'in ya yaptığı bir şeyden dolayı cezalandırılmak amacıyla kaçırılıp işkence gördüğünü, veya bildiği bir şeyi anlatmaya zorlandığını iddia ediyor.

        Alpergin, trajik ölümünün ardından anma yağmuruna tutuldu. Babası Tuncay Alpergin yürek burkan bir paylaşımla, oğlunun yerinin dolamayacağını açıkladı. Türk DJ, sosyal medya hesabında ailesinin, özellikle de oğlu Deniz ve kızı Zara'nın fotoğraflarını sık sık paylaşıyordu.

        Daily Mail gazetesi, Türk DJ Mehmet Koray Alpergin'in Nusret ile çekildiği fotoğrafını manşete taşıdı.

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