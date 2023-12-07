Alınacak basit önlemlerle çocukları gripten korumak mümkün

Bursa Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde görevli Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Betül Türen, çocukların alınacak basit önlemlerle kış mevsiminde artan grip vakalarından korunabileceğini bildirdi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Uzm. Dr. Türen, grip vakalarının özellikle sonbahar sonu ve kış aylarında artış gösterdiğine dikkati çekti.

İnfluenza virüsünden kaynaklanan bulaşıcı bir hastalık olan gribin çocuklarda çok yaygın görüldüğünü aktaran Türen, şöyle devam etti:

"Genellikle belirtileri 38 derecenin üzerinde ateş, kuru öksürük, halsizlik, yorgunluk, eklem ağrıları, burun akıntısı gibi şekillerde kendini göstermektedir. Bu vakalar genellikle 10 gün içinde kendini sınırlandırmaktadır. Çocuğun genel durumu iyiyse, yeterli ve dengeli besleniyorsa, sıvı alımı gayet iyiyse genelde bir hafta 10 gün içerisinde kendiliğinden gerilemektedir. Bazı vakalarda daha ileri semptomlar görülebiliyor. Özellikle kulak ağrısı, kulak akıntısı, şiddetli öksürük, nefes almada güçlük şikayetleri gibi kendini gösterebiliyor."

Uzm. Dr. Türen, acil servislere başvurularda artış olduğu için ailelerin dikkat etmesi ve önlem alması gereken bazı durumlar olduğunu vurguladı.

Çocuğun genel durumu iyi, beslenmesi gayet yerindeyse, ateşi 3 günden uzun sürmüyor ve evde müdahale ile düşüyorsa acil servise ya da doktora başvurmaya gerek olmadığına değinen Türen,"Bunların dışında 3 günden uzun süren ateş, çocukta halsizlik, sıvı alımında azalma durumlarında mutlaka doktora başvurmak gerekiyor." ifadesini kullandı.

Ayrıca, çocuğun bulunduğu ortamın sık sık havalandırılması gerektiğine işaret eden Türen, şunları kaydetti:

"Özellikle okula ve kreşe giden çocukların ya da kalabalık ortamda kalan çocukların bulunduğu ortamlar sık sık havalandırılmalıdır. Bunun dışından çocuğun sağlıklı beslenmesine ve yeterli sıvı alımına dikkat edilmelidir. Hasta olan kişilerle çok yakın temasa girmemesi ve hastaların dokunduğu yüzeylere temas etmemesi lazım. Ayrıca elleri sık sık yıkamak gerekiyor. Özellikle dışarıdan eve geldiğinde de mutlaka ellerini yıkaması gerekiyor."