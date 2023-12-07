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        Ehliyetine el koyulup ceza yazılan alkollü sürücünün arkadaşı: Taksitleri ben ödeyeceğim

        BURSA'da, trafikdenetiminde durdurulan 1.34 promil alkollü sürücü Sezgin D.'nin ehliyetine 6 ay süreyle el koyuldu, 'Alkollü araç kullanmak' suçundan 4 bin 64 TL ceza uygulandı. Arkadaşı M.S., Sezgin D.'yi, "6 ay işsiz kaldı. Ceza taksitleri benden'' diyerek teselli etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 12:58 Güncelleme: 07.12.2023 - 13:00
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        Ehliyetine el koyulup ceza yazılan alkollü sürücünün arkadaşı: Taksitleri ben ödeyeceğim
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        BURSA'da, trafikdenetiminde durdurulan 1.34 promil alkollü sürücü Sezgin D.'nin ehliyetine 6 ay süreyle el koyuldu, 'Alkollü araç kullanmak' suçundan 4 bin 64 TL ceza uygulandı. Arkadaşı M.S., Sezgin D.'yi, "6 ay işsiz kaldı. Ceza taksitleri benden'' diyerek teselli etti.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde yapılan denetimde, Sezgin D. idaresindeki 34 ZR 398 plakalı otomobili durdurdu. Yapılan kontrolde Sezgin D.'nin 1.34 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sezgin D.'ye, 'Alkollü araç kullanmak' suçundan 4 bin 64 TL ceza uygulanırken, 6 ay süreyle ehliyetine el koyuldu.

        Sezgin D.'nin işlemleri sürerken yanındaki arkadaşı M.S., kendilerini görüntüleyen gazetecilere, ''Kuryelik yapıyordu, 6 ay işsiz kaldı. Ceza taksitleri benden, ben ödeyeceğim. İşlemlerin ardından gece kulübüne gideceğiz'' diyerek Sezgin D.'ye sarıldı. Alkollü sürücü Sezgin D. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü, otomobili ise başka arkadaşı tarafından teslim alındı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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