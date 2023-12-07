Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Tüm Haberler
        Haberler Sağlık Araştırma: Kan testiyle hızlı ve yavaş yaşlanan organlar tespit edilebilir

        Araştırma: Kan testiyle hızlı ve yavaş yaşlanan organlar tespit edilebilir

        ABD'deki Stanford Üniversitesinden araştırmacılar, kan testiyle 11 organ ve dokudaki proteinleri inceleyerek hızlı yaşlanıp yaşlanmadıklarının tespit edilebileceğini ortaya koydu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 11:22 Güncelleme: 07.12.2023 - 11:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kan testiyle öğrenilebilir! Organlarınız hızlı mı yavaş mı yaşlanıyor?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Stanford Üniversitesinin internet sitesindeki habere göre araştırmacılar, yaklaşık 5 bin 700 yetişkine kan testi yaparak beyin, kalp, akciğer, karaciğer, bağırsak, böbrek, kan damarları, bağışıklık sistemi, kaslar, pankreas ve yağ dokusu olmak üzere 11 önemli organ ve dokudaki yüzlerce proteini inceledi.

        Organların hızlı ya da yavaş yaşlanıp yaşlanmadığı konusunda çalışan araştırmacılar, kan testleriyle hızlı yaşlanan organların tespit edilmesinin, olası hastalıkların klinik belirtileri ortaya çıkmadan tedavi için yol gösterebileceğini belirtti.

        Araştırmacılar, beyin, böbrek ve kalp gibi organları "daha hızlı yaşlanan" kişilerde bu organlarla ilişkilendirilen hastalıkların görülme riskinin, diğerlerinden daha yüksek olduğunu bildirdi.

        Organları yaşıtlarından daha hızlı yaşlanan kişilerde hastalık riskinin daha yüksek olduğunu kaydeden araştırmacılar, 50 yaş ve üzeri her 5 kişiden birinin en az bir organının hızlı yaşlandığına dikkati çekti.

        Araştırma, Nature dergisinde yayımlandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Metruk binada cesedi bulunmuştu! Vahşet perdesi aralandı: Kan davası!
        Metruk binada cesedi bulunmuştu! Vahşet perdesi aralandı: Kan davası!
        Dünkü yağışın ardından baraj doluluk oranı ne oldu?
        Dünkü yağışın ardından baraj doluluk oranı ne oldu?
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Altınla doların düellosunu kim kazanacak?
        Altınla doların düellosunu kim kazanacak?
        Zajc ve Kent'e Ada'dan talip!
        Zajc ve Kent'e Ada'dan talip!
        Kovuldu, geri döndü yılın CEO'su oldu
        Kovuldu, geri döndü yılın CEO'su oldu
        'Ezine peyniri'ne AB'den coğrafi işaret
        'Ezine peyniri'ne AB'den coğrafi işaret
        "Her gün istismara uğradım!" Fırıncıyla ilgili flaş gelişme!
        "Her gün istismara uğradım!" Fırıncıyla ilgili flaş gelişme!
        Bobinajcı İlknur usta!
        Bobinajcı İlknur usta!
        ABD'de üniversiteye silahlı saldırı!
        ABD'de üniversiteye silahlı saldırı!
        Emin'in ocakta dönme ihtimali düşük
        Emin'in ocakta dönme ihtimali düşük
        30 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiasıyla 81 yıl hapis verildi! Tahliye oldu! Hakimi şikayet etti!
        30 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiasıyla 81 yıl hapis verildi! Tahliye oldu! Hakimi şikayet etti!
        Sınıf anneliği uygulaması yasaklandı! Eğitim uzmanı Habertürk’e değerlendirdi
        Sınıf anneliği uygulaması yasaklandı! Eğitim uzmanı Habertürk’e değerlendirdi
        Zeki Müren'in yapay zekâ hali
        Zeki Müren'in yapay zekâ hali
        850 milyon dolarlık ithalata rağmen yüzde 85 artış
        850 milyon dolarlık ithalata rağmen yüzde 85 artış
        O an kamerada! Canını hiçe saydı! Direkten döndü!
        O an kamerada! Canını hiçe saydı! Direkten döndü!
        Guterres ilk kez yetkisini kullandı
        Guterres ilk kez yetkisini kullandı
        "6 ay ve 6 bin kısıtlaması" uzatıldı
        "6 ay ve 6 bin kısıtlaması" uzatıldı
        Atina'da olaylı gece!
        Atina'da olaylı gece!
        6 yıl sonra ilk: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a gitti
        6 yıl sonra ilk: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a gitti