Basketbol: Şampiyonlar Ligi

Salon:TOFAŞ

Hakemler:Andris Aunkrogers, Marius Ciulin, Valentin Oliot

Bursaspor İnfo Yatırım: Young 13, Floyd 18, Ömer Utku Al 2, Michineau 11, Semih Erden, Brown 8, Mutaf 10, Mehmet Nihat Atalan, Metin Türen 5, Hamilton 10

Rio Breogan: Anderson 18, Polite 4, Rudan, Jogela 5, Mbmirov 3, Sajus 3, Fernandez 8, Quintela 3, Frankamp 17, Quintela 4

1.Periyot: 19-15

Devre: 41-30

3.Periyot: 59-41

BURSA

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