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        Voleybol: CEV Kadınlar Challenge Kupası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 20:21 Güncelleme: 06.12.2023 - 20:21
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        Voleybol: CEV Kadınlar Challenge Kupası
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        Salon:CengizGöllü

        Hakemler: Lemonia Moula (Yunanistan), Kiril Stoyanov (Bulgaristan)

        Nilüfer Belediyespor: Milenko, Aslı Ertek Aşçıoğlu, Lila Şengün, Gicquel, Künzler, Deniz Uyanık (Eylül Akarçeşme, Merve Nur Öztürk, Yordanova, Beliz Başkır)

        Oberbank Steelvolleys: Botkin, Stivers, Maass, Ubiparip, Nunez, Hohenaue (Snape, Trathnings, Duvnjak, Zinger)

        Setler: 25-17, 25-18, 25-19

        Süre: 69 dakika (23,23,23)

        BURSA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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