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        5.1´lik depremden 7 dakika önce denizden duman yükselmiş

        MARMARADenizi´nde Gemlik Körfezi´nde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremden 7 dakika önce, Mudanya ilçesi açıklarında denizden duman yükseldiği görüldü. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülere ilişkin Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şubesi Başkanı Engin Er, aktif fay hattının bulunduğu Marmara Denizi´nde sürekli gaz çıkışı gerçekleştiğini ve bunun normal olduğunu belirterek, "Her gaz çıkışı, bir deprem olacak anlamına gelmez. Fay hatlarından gaz çıkışı olması zaten normal. Genellikle radon gazı çıkar" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 16:58 Güncelleme: 06.12.2023 - 17:00
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        5.1´lik depremden 7 dakika önce denizden duman yükselmiş
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        MARMARADenizi´nde Gemlik Körfezi´nde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremden 7 dakika önce, Mudanya ilçesi açıklarında denizden duman yükseldiği görüldü. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülere ilişkin Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şubesi Başkanı Engin Er, aktif fay hattının bulunduğu Marmara Denizi´nde sürekli gaz çıkışı gerçekleştiğini ve bunun normal olduğunu belirterek, "Her gaz çıkışı, bir deprem olacak anlamına gelmez. Fay hatlarından gaz çıkışı olması zaten normal. Genellikle radon gazı çıkar" dedi.

        Gemlik Körfezi´nde Mudanya ilçesi açıklarında önceki gün saat 10.42´de yerin 8,98 kilometre derinliğinde deprem oldu. Deprem, Bursa´nın yanı sıra çevre illerle İstanbul, İzmir ve Tekirdağ´da da hissedildi. Bursa´da vatandaşlar, panik içerisinde sokaklara çıktı.

        Mudanya ilçesi Kumyaka Mahallesi açıklarında depremden 7 dakika önce denizden duman yüksekliği görüldü. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerle ilgili DHA muhabirine telefonda açıklamada bulunan Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı ve Yüksek Jeoloji Mühendisi Engin Er, dumanın, aktif fay hatlarından çıkan radon gazı olduğunu söyledi.

        `HER GAZ ÇIKIŞI DEPREM OLACAĞI ANLAMINA GELMEZ´

        Aktif fay hatlarındaki gaz çıkışlarının normal olduğunu ve bu gaz çıkışının yeni bir depremin habercisi olmadığını vurgulayan Engin Er, "Fay hattının muhtemel kenarı burası, gaz çıkışı olabilir. Gayet normal. Gaz çıkışları zaten Marmara Denizi içerisinde birçok noktada var. Bu olamaz diye bir şey söyleyemiyoruz, olabilir. Gayet normal, çünkü aktif fay hatlarında, metan gazı çıkıyor. Metan gazı çıkabilir ama illa ki bütün hat boyunca metan gazı çıkacak diye bir olay da yok tabii. Bu her gaz çıkışı, bir deprem olacak anlamına gelmez. Bunun karada da örneklerini görebiliyoruz zaten. Fay hatlarından gaz çıkışı olması zaten normal. Genellikle radon gazı çıkar" diye konuştu.

        HASAR GÖREN BELEDİYE BİNASINDA TEST VE İNCELEMELER BAŞLATILDI

        Öte yandan, 5.1 büyüklüğündeki depremde kolonlarında çatlaklar oluşan ve dün tahliye edilen Mudanya Belediyesi Ana Hizmet Binası´nda da depreme dayanıklılık testi ve incelemeleri başlatıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı´nca yetkilendirilen kurum tarafından, ilgili mevzuat kapsamında yapılacak test ve incelemeler sonucunda çıkacak rapora göre gerekli işlemler yapılacak.

        Yüzeysel inceleme çalışmalarına katılan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Gerek Mudanya, gerekse de Marmara Bölgesi merkezli artçı sarsıntılar devam ediyor. Muhtemel bir felaketi, en az hasarla atlatmak için tüm ekiplerimizle hazır haldeyiz. Önceliğimiz, belediye çalışanlarının ve işlemler için belediyemize gelmek zorunda kalan Mudanyalı hemşehrilerimizin güvenliğini sağlamak. Bu sebeple ana binamızda bulunan birimlerimizi, belediyemizin diğer ek hizmet binalarına yerleştirdik. Depreme karşı dirençli ve güvenli bir kent oluşturmayı hedefliyoruz. Hepimize tekrar geçmiş olsun" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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