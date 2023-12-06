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        Bursa'da polis denetimlerinde 24 zanlı gözaltına alındı

        Bursa'da polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, aranan 24 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 12:42 Güncelleme: 06.12.2023 - 12:42
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        Bursa'da polis denetimlerinde 24 zanlı gözaltına alındı
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        Bursa'da polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, aranan 24 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narkotik, hırsızlık, uygunsuz şahıslar ve asayiş suçlarına yönelik uygulama yaptı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, çok sayıda birimden 95 timle yapılan sabit yol, park bahçe ve motosikletli polis timlerinin denetimlerinde 5 bin 617 kişinin Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) sorgusu yapıldı.

        24 şüphelinin gözaltına alındığı uygulamada, 2 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı silah, 32 adet fişek ve 3 bin 500 paket kaçak sigara ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Ayrıca, 2 bin 110 araç kontrol edilerek 34 sürücüye toplam 108 bin 232 lira idari para cezası verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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