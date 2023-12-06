Bursa'da mantar toplamaya çıktığı ormanlık alanda kaybolan kişiyi jandarma buldu

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde mantar toplamaya çıktıktan sonra haber alınamayan kişiye, jandarma ekipleri ulaştı.

Eskikızılelma Mahallesi'nde yaşayan Zafer Aygün (62), mantar aramak için ormanlık araziye gitti.

Bir süre sonra ondan haber alamayan yakınları, jandarmayı arayıp yardım istedi.

Aygün'ün gittiği bölgede arama başlatan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, gece saatlerinde Aygün'e ulaştı.

Ormanlık araziden çıkarılan Aygün, 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.

İlk müdahalesinin ardından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine götürülen Aygün'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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