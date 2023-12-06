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        Bursa'da mantar toplamaya çıktığı ormanlık alanda kaybolan kişiyi jandarma buldu

        Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde mantar toplamaya çıktıktan sonra haber alınamayan kişiye, jandarma ekipleri ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 12:11 Güncelleme: 06.12.2023 - 12:16
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        Bursa'da mantar toplamaya çıktığı ormanlık alanda kaybolan kişiyi jandarma buldu
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        Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde mantar toplamaya çıktıktan sonra haber alınamayan kişiye, jandarma ekipleri ulaştı.

        Eskikızılelma Mahallesi'nde yaşayan Zafer Aygün (62), mantar aramak için ormanlık araziye gitti.

        Bir süre sonra ondan haber alamayan yakınları, jandarmayı arayıp yardım istedi.

        Aygün'ün gittiği bölgede arama başlatan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, gece saatlerinde Aygün'e ulaştı.

        Ormanlık araziden çıkarılan Aygün, 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.

        İlk müdahalesinin ardından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine götürülen Aygün'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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