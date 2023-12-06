Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Kar maskesiyle gelip bilezik fiyatı sorduğu kuyumcuyu soydu, ormanda yakalandı

        BURSA'da,bir gün önce bilezik fiyatı sorduğu kuyumcu dükkanından, silah zoruyla 8 bilezik alıp kaçan kar maskeli şüpheli Emre V., ormanda yakalanıp gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 11:18 Güncelleme: 06.12.2023 - 11:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kar maskesiyle gelip bilezik fiyatı sorduğu kuyumcuyu soydu, ormanda yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA'da,bir gün önce bilezik fiyatı sorduğu kuyumcu dükkanından, silah zoruyla 8 bilezik alıp kaçan kar maskeli şüpheli Emre V., ormanda yakalanıp gözaltına alındı.

        Olay, dün saat 11.30 sıralarında, Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletini, önüne park ettiği kuyumcu dükkanına giren kar maskeli ve silahlı şüpheli, çalışanlara silah doğrulttu. Elindeki poşeti çalışanlara veren şüpheli, 8 bileziği çalıp kaçtı. Çalışanların ihbarıyla adrese polis ekipleri sevk edildi. Parmak izi alan ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.

        BİLEZİK FİYATI SORMUŞ

        Kameraya yansıyan olayla ilgili inceleme başlatan ekipler, şüphelinin 1 gün önce de kar maskesiyle aynı kuyumcu dükkanına gelip bilezik fiyatı sorduğunu belirledi. Plakasız motosikletle olayı gerçekleştirdiği belirlenen şüphelinin, MOBESE ve güvenlik kameralarından izi sürüldü. Şüphelinin en son motosikletle Demirtaş Mahallesi'nde görüldüğünü belirleyen ekipler, bu bölgeye yoğunlaştı. Şüpheli, burada ormanda yakalanıp gözaltına alındı. Emre V. olduğu tespit edilen şüphelinin üzerinde, kuyumcu dükkanından çaldığı belirlenen 8 bilezik ve olayda kullandığı silah ele geçirildi. Gözaltına alınan Emre V.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yağışlar başladı İstanbul kilitlendi!
        Yağışlar başladı İstanbul kilitlendi!
        MEB'den yazı geldi, bir dönem bitti!
        MEB'den yazı geldi, bir dönem bitti!
        İsrail Hamas'ın tünellerini suyla mı dolduracak?
        İsrail Hamas'ın tünellerini suyla mı dolduracak?
        Bu alanda İrfan Can'ı geçebilen yok!
        Bu alanda İrfan Can'ı geçebilen yok!
        İstanbul için güzel haber! İSKİ son veriyi açıkladı!
        İstanbul için güzel haber! İSKİ son veriyi açıkladı!
        Yunanistan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine hazırlanıyor
        Yunanistan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine hazırlanıyor
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast hakim karşısında!
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast hakim karşısında!
        Kiralık formülü tutmadı!
        Kiralık formülü tutmadı!
        Biden'dan seçim açıklaması: "Trump aday olmazsa..."
        Biden'dan seçim açıklaması: "Trump aday olmazsa..."
        "İyi ki bu kararı vermişim"
        "İyi ki bu kararı vermişim"
        Rusya'da kampanya başlatıldı! Cenazeleri ortada kaldı!
        Rusya'da kampanya başlatıldı! Cenazeleri ortada kaldı!
        Hepimiz ‘Delulu’yuz
        Hepimiz ‘Delulu’yuz
        Seçil Erzan'ın MASAK analizi... 7.5 milyon TL'lik arsa raporda!
        Seçil Erzan'ın MASAK analizi... 7.5 milyon TL'lik arsa raporda!
        Gazze'ye saldırılar sürerken göç mücadelesi!
        Gazze'ye saldırılar sürerken göç mücadelesi!
        Sağanak yağmur ve kar uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kar uyarısı!
        İnterpol tarafından aranıyordu! Yakalandı
        İnterpol tarafından aranıyordu! Yakalandı
        O davada tutuklu kalmadı! 21 kişi neden öldü?
        O davada tutuklu kalmadı! 21 kişi neden öldü?
        Atatürk'ün yatı Savarona'da asbest tespit edildi
        Atatürk'ün yatı Savarona'da asbest tespit edildi
        120 milyar dolarlık ralli
        120 milyar dolarlık ralli
        Kabine toplanıyor… İşte gündem maddeleri
        Kabine toplanıyor… İşte gündem maddeleri

        Benzer Haberler

        Bursa'da 1050 polisin katıldığı operasyonda 83'ü firari hükümlü 238 kişi ya...
        Bursa'da 1050 polisin katıldığı operasyonda 83'ü firari hükümlü 238 kişi ya...
        Sokağa terk edilen cins kediler sahiplendirilmeyi bekliyor
        Sokağa terk edilen cins kediler sahiplendirilmeyi bekliyor
        Bursa'da "Zeki Müren'i Anma Konseri"
        Bursa'da "Zeki Müren'i Anma Konseri"
        Nafaka ödemediği için 81 yaşında cezaevine girdi, gözyaşı döktü (2)
        Nafaka ödemediği için 81 yaşında cezaevine girdi, gözyaşı döktü (2)
        GÜNCELLEME - Bursa'da eski eşine nafaka ödemediği için tutuklanan 81 yaşınd...
        GÜNCELLEME - Bursa'da eski eşine nafaka ödemediği için tutuklanan 81 yaşınd...
        Bursa'da eski eşine nafaka ödemeyen 81 yaşındaki kişi tutuklandı
        Bursa'da eski eşine nafaka ödemeyen 81 yaşındaki kişi tutuklandı