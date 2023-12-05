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        Bursa'da eski eşine nafaka ödemeyen 81 yaşındaki kişi tutuklandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde eski eşine nafaka ödemeyen yaşlı adam tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 16:18 Güncelleme: 05.12.2023 - 16:18
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        Bursa'da eski eşine nafaka ödemeyen 81 yaşındaki kişi tutuklandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde eski eşine nafaka ödemeyen yaşlı adam tutuklandı.

        Yaklaşık 20 yıl önce boşandığı eşinin nafaka ücretini ödemeyen 81 yaşındaki Zülfü Şirin, eski eşinin şikayeti üzerine İnegöl'e bağlı kırsal Hamzabey Mahallesi'nde gözaltına alındı.

        Şirin, çıkarıldığı hakimlikçe "nafaka hükümlerine uymama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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