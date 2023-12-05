Bursa'da eski eşine nafaka ödemeyen 81 yaşındaki kişi tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde eski eşine nafaka ödemeyen yaşlı adam tutuklandı.

Yaklaşık 20 yıl önce boşandığı eşinin nafaka ücretini ödemeyen 81 yaşındaki Zülfü Şirin, eski eşinin şikayeti üzerine İnegöl'e bağlı kırsal Hamzabey Mahallesi'nde gözaltına alındı.

Şirin, çıkarıldığı hakimlikçe "nafaka hükümlerine uymama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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