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        Firari PKK hükümlüsü, Gemlik´te yakalandı

        BURSA´nınGemlikilçesinde, uygulama yapan jandarma ekipleri, terör örgütü PKK üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan Erdal E.'yi (34) yakaladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 14:38 Güncelleme: 05.12.2023 - 14:40
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        Firari PKK hükümlüsü, Gemlik´te yakalandı
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        BURSA´nınGemlikilçesinde, uygulama yapan jandarma ekipleri, terör örgütü PKK üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan Erdal E.'yi (34) yakaladı.

        Gemlik ilçesi Kurşunlu Mahallesi´nde Jandarma Motorize Asayiş ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, Erdal E. isimli şüphelinin yapılan sorgulamasında PKK silahlı terör örgütü üyesi olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası olduğu belirlendi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan firari hükümlü, sevk edildiği Gemlik Adliyesi´nden, Bursa H Tipi Kapalı Cezaevi´ne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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