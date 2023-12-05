Firari PKK hükümlüsü, Gemlik´te yakalandı

BURSA´nınGemlikilçesinde, uygulama yapan jandarma ekipleri, terör örgütü PKK üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan Erdal E.'yi (34) yakaladı.

Gemlik ilçesi Kurşunlu Mahallesi´nde Jandarma Motorize Asayiş ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, Erdal E. isimli şüphelinin yapılan sorgulamasında PKK silahlı terör örgütü üyesi olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası olduğu belirlendi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan firari hükümlü, sevk edildiği Gemlik Adliyesi´nden, Bursa H Tipi Kapalı Cezaevi´ne gönderildi.