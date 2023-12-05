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        Orhangazi'de kahya, çiftlikteki barakasında ölü bulundu

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir çiftlikte kahyalık yapan kişi, arkadaşları tarafından ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 12:46 Güncelleme: 05.12.2023 - 12:47
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        Orhangazi'de kahya, çiftlikteki barakasında ölü bulundu
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        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir çiftlikte kahyalık yapan kişi, arkadaşları tarafından ölü bulundu.

        İlçeye bağlı kırsal Dutluca Mahallesi'nde zeytin toplamak için sözleşen arkadaşları, bir çiftliğin kahyalığını yapan Mustafa İzgi'nin (55) yalnız yaşadığı barakaya geldi.

        Barakanın kapısını açık gören arkadaşları, onu arayınca telefon içeriden çaldı.

        İzgi'yi yatağında hareketsiz bulan arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerince öldüğü belirlenen İzgi'nin cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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