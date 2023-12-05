Orhangazi'de kahya, çiftlikteki barakasında ölü bulundu

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir çiftlikte kahyalık yapan kişi, arkadaşları tarafından ölü bulundu.

İlçeye bağlı kırsal Dutluca Mahallesi'nde zeytin toplamak için sözleşen arkadaşları, bir çiftliğin kahyalığını yapan Mustafa İzgi'nin (55) yalnız yaşadığı barakaya geldi.

Barakanın kapısını açık gören arkadaşları, onu arayınca telefon içeriden çaldı.

İzgi'yi yatağında hareketsiz bulan arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince öldüğü belirlenen İzgi'nin cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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