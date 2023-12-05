Kick boksta dünya ve Avrupa şampiyonu olan kardeşler: Birbirimizi döve döve şampiyon olduk PORTEKİZ'dedüzenlenen Dünya Kick Boks Organizasyonları Birliği (WAKO) Büyükler Dünya Şampiyonası'na katılan Serdar Şayık (23) gümüş madalya kazanırken, ağabeyi Zafer Şayık (25) ise sakatlandığı için dereceye giremedi. Milli takım kariyerleri boyunca toplam 5 altın ve 3 gümüş madalya kazanan kardeşlerden Zafer Şayık, "Kardeşimin hocası benim, benim hocam da kardeşim. Kapıyı kilitliyoruz, kim kimi yenerse diye dövüşüyoruz. Birbirimizi döve döve dünya ve Avrupa şampiyonu olduk" dedi.

PORTEKİZ'dedüzenlenen Dünya Kick Boks Organizasyonları Birliği (WAKO) Büyükler Dünya Şampiyonası'na katılan Serdar Şayık (23) gümüş madalya kazanırken, ağabeyi Zafer Şayık (25) ise sakatlandığı için dereceye giremedi. Milli takım kariyerleri boyunca toplam 5 altın ve 3 gümüş madalya kazanan kardeşlerden Zafer Şayık, "Kardeşimin hocası benim, benim hocam da kardeşim. Kapıyı kilitliyoruz, kim kimi yenerse diye dövüşüyoruz. Birbirimizi döve döve dünya ve Avrupa şampiyonu olduk" dedi.

Türkiye Milli Kick Boks Takımı, Portekiz´in Albufeira kentinde 17-26 Kasım tarihleri arasında yapılan Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda 10 altın, 17 gümüş, 14 bronz olmak üzere toplam 41 madalya ile tarihinde ilk kez takım olarak şampiyon oldu. Bursalı Serdar-Zafer Şayık kardeşler de 70 ülkeden 2000 sporcunun katıldığı şampiyonada Türkiye´yi temsil etti. Serdar Şayık ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi olurken, ağabeyi Zafer Şayık sakatlandığı için dereceye giremedi. 2016´da dünya, 2022´de Avrupa şampiyonu olan, 2018 ve 2023 yıllarında ise Avrupa şampiyonasında gümüş madalya alan Zafer Şayık 13 kez Türkiye şampiyonu olurken, kardeşi Serdar Şayık´ın ise 4 Türkiye şampiyonluğu, 2 dünya kupası, 1 Avrupa kupası ve 1 dünya 2´nciliği bulunuyor.

`AĞABEYİM BENİM, BEN DE AĞABEYİMİN ANTRENÖRÜYÜM´

Milli takım kariyerleri boyunca toplam 5 altın ve 3 gümüş madalya kazanan kardeşlerden Serdar Şayık, spora ağabeyi Zafer Şayık´ın antrenmanlarını izleyerek başladığını belirterek, "Ağabeyim benim, ben de ağabeyimin antrenörüyüm. Birbirimizin eksiklerine bakıyoruz, partnerlik yapıyoruz. Bu işte en önemli şey, partnerlik. Biz birbirimize partnerlik yapıyoruz ve şampiyon oluyoruz" dedi.

2025 yılında düzenlenecek olan dünya şampiyonasında altın madalya alarak başarılarını sürdürmeyi hedeflediğini vurgulayan Serdar Şayık, "Dünya 2´ncisi olduğum için çok mutluyum. Şampiyon olmayı çok istiyordum ama talihsizlikler oldu. Ağabeyimin de talihsizliği oldu, sakatlandı. Turnuva bizim için çok talihsiz geçti ama 2025 Dünya Şampiyonası´nda şampiyon olmayı hedefliyorum. Dünya şampiyonası yeni bitti şimdilik biraz dinlenip 2024 Avrupa Şampiyonası´na hazırlanacağız. Spordaki dönüm noktam 2018 yılında oldu. 2018´de Dünya Şampiyonası´nda iki branşta yenildim ve 2019´da Avrupa Kupası´nda şampiyon oldum. 2022 ve 2023 Dünya Kupası şampiyonu oldum" ifadelerini kullandı.

`DÜNYA ŞAMPİYONU OLDUĞUMDA FABRİKADA ELEKTRİKÇİ OLARAK ÇALIŞIYORDUM´

Elektrikçi olarak çalıştığı soğutma fabrikasına gitmek için, her sabah 8 kilometre yürüyerek antrenman yaptığını ve böylece 2016 Kick Boks Dünya Şampiyonu olduğunu söyleyen Zafer Şayık ise "İlkokulda tekvando seçmelerine katıldım ve seçildim. Tekvando ile başladığım spora kick boks ve muay thai ile devam ettim. Kick boks ve muay thai sporlarında milli takıma seçildim. 2016 yılında dünya şampiyonu oldum. Dünya şampiyonu olduğumda fabrikada elektrikçi olarak çalışıyordum. Evimle fabrikanın arası 7-8 kilometreydi, antrenman olsun diye her sabah kardeşimle fabrikaya yürüyordum ve orada üstümü değiştirip işimi yapıyordum. İş çıkışı da salona gidip antrenmanlarımı sürdürüyordum. Hem çalışıyor hem de antrenman yapıyordum. Böyle zorlu bir zamandan geçtik. Sonucunu da dünya şampiyonu olarak aldığımı düşünüyorum" diye konuştu.

`ANTRENÖRÜMÜZ YOK, BİRBİRİMİZİN HOCASIYIZ´

Kardeşi Serdar ile birbirlerini motive ettiklerini, 2016 yılından beri de birbirlerine antrenörlük yaptıklarını belirten Zafer Şayık, "Bir sporcuyu yükselten şey motivasyonudur, hocası ve karakteridir. Kardeşim ve benim 2016 yılından beri antrenörümüz yok. Biz kendimiz araştırarak, makaleler okuyarak birbirimizi çalıştırıyoruz. Gücümü ondan alıyorum, birbirimiz çalıştırarak, yükselterek antrenmanlarımızı yapıyoruz. Ben dizimden sakatlandım ve çeyrek finalde Ukraynalı rakibime yenildim. Hedefimiz dünya şampiyonu olmaktı. Bu sene olmadı ama daha önce yapmıştık, yine olacak. Kardeşimle birlikte büyüyeceğiz, birlikte hazırlanacağız ve daha iyi başarılar elde edeceğiz. Kardeşimin hocası benim, benim hocam da kardeşim. Kapıyı kilitliyoruz, kim kimi yenerse diye dövüşüyoruz. Birbirimize katıyoruz, birbirimizi geliştiriyoruz, antrenmanda dövüşüp bu dereceleri alıyoruz. Birbirimizi döve döve dünya ve Avrupa şampiyonu olduk" dedi.