Bursa'da 2 cinayet hükümlüsü yakalandı

Bursa'da "kasten öldürme" suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamalarda D.Y'nin "kasten öldürme" suçundan 36 yıl 10 ay 22 gün, H.A'nın da aynı suçtan 15 yıl 1 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Yakalanan hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

