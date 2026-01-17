Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Bursa'da 2 cinayet hükümlüsü yakalandı

        Bursa'da "kasten öldürme" suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 10:04 Güncelleme: 17.01.2026 - 10:04
        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamalarda D.Y'nin "kasten öldürme" suçundan 36 yıl 10 ay 22 gün, H.A'nın da aynı suçtan 15 yıl 1 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

        Yakalanan hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

