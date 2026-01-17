Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Bursa'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.



Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu Amirliği ekipleri, 5 şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.



Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüpheliler F.D, M.Ç, A.M.Y, F.O. ile M.B. yakalandı.



Gözaltına alınan zanlıların araç ve ikametlerinde arama yapan polis, toplam 3 kilo 562 gram esrar ve hassas terazi ele geçirdi.



İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.D. ve F.O. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.



Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

