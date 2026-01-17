Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        AFAD, Uludağ'da kış şartlarında arama ve kurtarma eğitimi düzenledi

        Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da, Afet ve Acil Durum (AFAD) ekiplerince kış şartlarında arama ve kurtarma eğitimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 10:24 Güncelleme: 17.01.2026 - 10:24
        AFAD, Uludağ'da kış şartlarında arama ve kurtarma eğitimi düzenledi
        Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da, Afet ve Acil Durum (AFAD) ekiplerince kış şartlarında arama ve kurtarma eğitimi gerçekleştirildi.

        AFAD Bursa İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bursa, Bilecik, Balıkesir, Bolu, Çanakkale ve Yalova'daki AFAD ekiplerinin katılımıyla ağır kış şartlarında personelin müdahale kapasitesini ölçmek ve teknik becerilerini geliştirmek amacıyla Uludağ'da eğitim düzenlendi.

        Eğitim kapsamında AFAD personeline arama kurtarma teknikleri, barınma ve hayatta kalma, ekipman kullanımıyla ilgili bilgiler verildi.

        AFAD ekipleri, karla kaplı ve dik arazilerde kazazede tespiti ve tahliye yöntemleri, ekstrem düşük sıcaklıklarda operasyonel sürdürülebilirlik için geçici barınma teknikleri, kış şartlarına uygun teknik cihazların ve mekanize araçların operasyonel kullanımı hakkında uygulamalı eğitim aldı.

        Söz konusu eğitimle personelin fiziksel dayanıklılığının ve teknik uzmanlığının pekiştirilmesi, olası afet ve acil durumlara karşı kurumsal hazırlık seviyesinin en üst düzeye çıkarılması hedeflendi.

