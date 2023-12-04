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        Gemlik Körfezi´nde 5.1 büyüklüğünde deprem; İstanbul ve İzmir´de de hissedildi (10)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 18:28 Güncelleme: 04.12.2023 - 18:30
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        Gemlik Körfezi´nde 5.1 büyüklüğünde deprem; İstanbul ve İzmir´de de hissedildi (10)
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        TRİLYE'DEBAZIBİNALARIN DUVARLARINDA ÇÖKME MEYDANA GELDİ

        Merkez üssü Bursa´nın Mudanya ilçesi açıkları Gemlik Körfezi olan 5.1 büyüklüğündeki depremde, Trilye Mahallesi´ndeki bazı eski binaların duvarlarında çökme meydana geldi. Trilye Mahallesi Muhtarı Süleyman Alkız, 29 Kasım´da yaşanan sel felaketinin yaralarını sarmaya çalışırken, depremle karşı karşıya kaldıklarını belirterek, "Bizim bölgemizde tescilli binalar var Anıtlar Kurulu´nda kayıtlı binalarımız var. Bunlar hasarlı binalar. Defalarca ikaz edildi, mal sahipleri belediyelere dilekçe verdi. Fakat Anıtlar Kurulu tescilli binalara yıkım izni vermiyor, moloz dahil kaldırtmıyor. Bizim bu bulunduğumuz alanda, tamamen perşembe günleri vatandaşın en yoğun olduğu zamandır. Sabah burada pazarımız kurulur. Karşıdaki bina depremden itibaren daha önce darbe görmüştü. Depremden sonra açılma yaptı. Bizim için insan hayatı çok önemlidir. Bizim mahallemizde böyle tescilli binalarımız çok. Bir an önce yetkililerden, Sayın Cumhurbaşkanımızdan mahallemizle ilgili bu tarz binalara anında müdahale edilmesini bekliyoruz" dedi.

        Şu an 10-12 binanın acilen yıkılması gerektiğin söyleyen Alkız, "Bu binaların en ufak yağmurda bile yıkılacağı belli. Yerdeki molozların tamamı ve duvardaki açılmanın tamamı, bugün yaşanan depremden dolayı oldu. Bunu defalarca bildirdik ama müdahale eden olmadı" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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