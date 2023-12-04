Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 16:58 Güncelleme: 04.12.2023 - 17:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Salon:TOFAŞ

        Hakemler:Polat Parlak, Ali Osman Kanık, Çağatay Taşkın

        Bursa Uludağ Basketbol: Coulibaly, Tuba Poyraz 14, Eda Şahin 7, Fluker 14, Tuğçe Turus, Williams 17, Baptiste 19, Efsun Çelik 2

        İlkem Yapı Tarsusspor: Kübra Erat, Büşra Akgün 6, Palenikova 18, Cave 13, Davis 10, Robinson 15, Merve Uygül Bostancı 5

        1. Periyot: 14-20

        Devre: 34-37

        3. Periyot: 56-48

        BURSA

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Depremin verdiği hasar ortaya çıktı!
        Depremin verdiği hasar ortaya çıktı!
        17 yaşındaki Damla 4 gündür kayıptı! Dövmeden acı teşhis!
        17 yaşındaki Damla 4 gündür kayıptı! Dövmeden acı teşhis!
        Bellingham'dan Arda'ya: O bir fenomen!
        Bellingham'dan Arda'ya: O bir fenomen!
        İfadesinin alınıp alınmadığı merak ediliyordu! İşte Nur Erkasap’ın ifadesi!
        İfadesinin alınıp alınmadığı merak ediliyordu! İşte Nur Erkasap’ın ifadesi!
        İşte Oxford'a göre yılın kelimesi...
        İşte Oxford'a göre yılın kelimesi...
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Naci Görür'den 5.1'lik Marmara Depremi açıklaması!
        Naci Görür'den 5.1'lik Marmara Depremi açıklaması!
        Gemlik'te 5.1 büyüklüğünde deprem!
        Gemlik'te 5.1 büyüklüğünde deprem!
        Marmara'yı korkutan 5.1'in tüm ayrıntılarını İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz anlattı!
        Marmara'yı korkutan 5.1'in tüm ayrıntılarını İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz anlattı!
        Van Gölü çekilince ortaya çıktı... Koruma altına alındı
        Van Gölü çekilince ortaya çıktı... Koruma altına alındı
        Yatış yönü cinsiyetini gösteriyor... 3 bin 200 yıllık!
        Yatış yönü cinsiyetini gösteriyor... 3 bin 200 yıllık!
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı
        Avrupa kara teslim oldu
        Avrupa kara teslim oldu
        Altı kez kalp krizi geçirdi
        Altı kez kalp krizi geçirdi
        "Bir şarkıcı paramı çaldı"
        "Bir şarkıcı paramı çaldı"
        Otomotivde 1 milyon aşıldı
        Otomotivde 1 milyon aşıldı
        Aralık ayı kira zam tavanı belli oldu
        Aralık ayı kira zam tavanı belli oldu
        "Beşiktaş değişim istiyor ama..."
        "Beşiktaş değişim istiyor ama..."
        Kasım ayı enflasyonu açıklandı
        Kasım ayı enflasyonu açıklandı
        İkinci elde en çok hangi modeller tercih ediliyor?
        İkinci elde en çok hangi modeller tercih ediliyor?

        Benzer Haberler

        Uludağ İhracatçı Birliklerinin kasım ayı ihracatı 3,2 milyar dolar oldu
        Uludağ İhracatçı Birliklerinin kasım ayı ihracatı 3,2 milyar dolar oldu
        Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş iş garantili personel eğitim...
        Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş iş garantili personel eğitim...
        Gemlik Körfezi´nde 5.1 büyüklüğünde deprem; İstanbul ve İzmir´de de hissedi...
        Gemlik Körfezi´nde 5.1 büyüklüğünde deprem; İstanbul ve İzmir´de de hissedi...
        Mudanya Belediye binası deprem nedeniyle tedbir amaçlı tahliye edildi
        Mudanya Belediye binası deprem nedeniyle tedbir amaçlı tahliye edildi
        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
        Gemlik Körfezi´nde 5.1 büyüklüğünde deprem; İstanbul ve İzmir´de de hissedi...
        Gemlik Körfezi´nde 5.1 büyüklüğünde deprem; İstanbul ve İzmir´de de hissedi...