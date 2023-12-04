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        Gemlik Körfezi´nde 5.1 büyüklüğünde deprem; İstanbul ve İzmir´de de hissedildi (9)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 16:48 Güncelleme: 04.12.2023 - 16:50
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        Gemlik Körfezi´nde 5.1 büyüklüğünde deprem; İstanbul ve İzmir´de de hissedildi (9)
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        `KENTSELDÖNÜŞÜMÜNHIZLANDIRILMASI GEREKTİĞİNİ TEKRAR ANLAMIŞ OLDUK´

        Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, ilçede bazı binalarda hasara neden olan 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından açıklama yaptı. Türkyılmaz, depremin Türkiye´nin bir gerçeği olduğuna dikkat çekerek, kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlandırılması gerektiğine söyledi, "Hepimize geçmiş olsun. Deprem bizim gerçeğimiz. Depremle birlikte yaşayacağız. Depreme karşı önlemlerimizi almamız gerekiyor. Bununla birlikte yaşayacaksak, bilimin ışığında bunun kurallarını yapmamız gerekiyor. Biz de daha önce başlattığımız bu kentsel dönüşüm ile ilgi çalışmalarımızın daha da hızlanarak devam edilmesi gerektiğini, bugün yeniden anlamış olduk" dedi.

        `BELEDİYE BİNAMIZIN YIKIM KARARINI DAHA ÖNCEDEN ALMIŞTIK´

        Depremde hasar gören belediye binasının, Mudanya'daki en riskli binalardan biri olduğunu ifade eden Türkyılmaz, şunları söyledi:

        "Yıkım kararını daha önce almıştık zaten yeni bir belediye binası yapılana kadar diye. Bu depremle birlikte bu taşınmayı, yeni belediye binasının yapılmasının hızlanması gerektiği sürecine girdik. Önümüzdeki bürokratik süreci de hızlı bir şekilde aşarak, yaşadığımız ekonomik sıkıntılar ışığında bu süreci hızlandırmamız gerekiyor. Bugün tedbir amaçlı belediye binamızı boşalttık. Arkadaşlarımız akşama kadar çalışıyor. Teknik çalışmalardan sonra sanırım olumsuz çıkacak ve belediye binası kullanılamayacak durumda olacaktır. Can güvenliği açısından, özellikle çalışanlarımızın rahat çalışması açısından iyi olacaktır. Personelin nerede çalışacağına dair saha çalışmalarımızı yaptık, bulunduğumuz tesis dahil, belediye olarak gereken işlerin aksatılmadan vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

        Binanın 1976 yılında yapıldığını belirten Hayri Türkyılmaz, "Bunun raporları daha önceden görsel tespitlerimiz vardı. Bir araba bile geçse sallanan bir binaydı. Kentsel SİT alanında olduğu için, komşu parseldeki tescilli yapıların olmasından dolayı da Anıtlar Kurulu'ndan burasıyla ilgili biz güçlendirme ve dış cephe sağlıklaştırma, boya işlemlerini yapamamıştık, izin yoktu. Biz de bunun üzerine binanın yıkılmasına karar verdik. O binanın yerinde daha önce var olan tescilli bir yapıyı tekrar yapmak için çalışmaya başlamıştık. Önümüzdeki sürecin en önemli projesiydi" diye konuştu.

        `TRİLYE'DE BİR KAÇ BİNADA DUVAR YIKILMASI OLDU´

        Şu anda Mudanya'nın tamamının kontrolleri altında olduğunu ifade eden Türkyılmaz, "Herhangi bir olumsuzluk yok. Trilye'de bir kaç eski tescilli yapıda maili inhidam raporu alınmış, yani yıkım raporu alınmış binalarımızın Anıtlar Kurulu'ndan onayı bekleniyordu. O binalarda birkaç duvar yıkılması gibi küçük şeyler var. Bugün de Anıtlar Kurulu geldi, gezdi, gördü. Onların da raporu doğrultusunda, o binaların en kısa sürede herhangi bir kazaya, belaya sebep olmadan yıkımı gerçekleşmiş olacak" ifadelerini kullandı.

        Hasarlı bina sayısı ile ilgili şu anda tespit edilen bir rakam olmadığını belirten Türkyılmaz, "Akşamüstü bu rakamlar, veriler gelir. Sizlerle de paylaşırız. Basına bilgi de vereceğiz. Ama şunu söyleyebilirim; Mudanya'mızın 5 mahallesinde, özellikle Eğitim Mahallesi, Burgaz Mahallesi, Yalı Mahallesi, Siteler Mahallesi ve Ömerbey Mahallesi'ndeki binalarda çok daha fazla sorun olduğunu tahmin ediyoruz" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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