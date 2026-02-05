Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        İMSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Demir 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri andı

        İnşaat Müteahhitleri Sanayicileri İş İnsanları Federasyonu (İMSİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Demir, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve "Asrın Felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin üçüncü yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 16:42 Güncelleme: 05.02.2026 - 16:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        İMSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Demir 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri andı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İnşaat Müteahhitleri Sanayicileri İş İnsanları Federasyonu (İMSİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Demir, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve "Asrın Felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin üçüncü yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Demir, mesajında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabır diledi.

        Afetin değil ihmalin öldürdüğünü ifade eden Demir, güvensiz yapılar, plansız kentleşme ve denetimsizliğin can aldığını bildirdi.


        Demir, deprem gerçeğiyle yaşamanın öğrenilmesi gerektiğine işaret ederek, "Bu da ancak devlet, yerel yönetimler, sektör temsilcileri ve vatandaşın birlikte hareket etmesiyle mümkündür. Bugün devletimizin deprem bölgesinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında 450 bin deprem konutunun inşa edilmesi, yaraların sarılması adına önemli ve kıymetli bir adımdır. Bu büyük çabanın devamının kararlılıkla sürdürülmesi, aynı zamanda hızla birlikte kalite ve güvenliğin de en üst düzeyde korunması hayati önemdedir." ifadesini kullandı.

        Demir, İMSİAD olarak bilim ve mühendislik esaslı yapılaşmayı, kentsel dönüşümün ertelenmeden ve kararlılıkla hayata geçirilmesini, denetimin güçlendirilmesini, kaliteden ve güvenlikten asla taviz verilmemesini ısrarla savunduklarını belirterek, şunları kaydetti:


        "Bugün atılmayan her adım, yarın telafisi olmayan acılara dönüşmektedir. Depremi konuşmak için yeni bir felaket beklemeye ne vicdanımız ne zamanımız vardır. Bu topraklarda bir daha aynı acıları yaşamamak için sorumluluk almak, cesaret göstermek ve doğru adımları bugünden atmak zorundayız. Kaybettiklerimizi rahmetle anıyor, geleceğimizi güvenli şehirler üzerine inşa etme kararlılığımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TCMB rezervlerinde yeni rekor
        TCMB rezervlerinde yeni rekor
        7 yaşındaki Elanur'u babası taşıdı! Küçük tabuttaki en büyük acı!
        7 yaşındaki Elanur'u babası taşıdı! Küçük tabuttaki en büyük acı!
        Gölün suyu çekildi... Küplerin içinden insan kemikleri çıktı!
        Gölün suyu çekildi... Küplerin içinden insan kemikleri çıktı!
        Ram fiyatlarında tarihi zirve beklentisi
        Ram fiyatlarında tarihi zirve beklentisi
        Cansız bedeni valizle taşıdı, intihar süsü verdi!
        Cansız bedeni valizle taşıdı, intihar süsü verdi!
        Çeşme'de sel! Yollar göle döndü, denize çamurlu su aktı!
        Çeşme'de sel! Yollar göle döndü, denize çamurlu su aktı!
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Galatasaray, Sacha Boey'i İstanbul'a getirdi!
        Galatasaray, Sacha Boey'i İstanbul'a getirdi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        Starmer Mandelson'ı büyükelçi olarak atadığı için özür diledi
        Starmer Mandelson'ı büyükelçi olarak atadığı için özür diledi
        Bakımevinde kendisini ateşe verdi! "Üzerine dök, yak, kurtul" iddiası!
        Bakımevinde kendisini ateşe verdi! "Üzerine dök, yak, kurtul" iddiası!
        Türkiye Petrolleri ile Chevron arasında önemli anlaşma
        Türkiye Petrolleri ile Chevron arasında önemli anlaşma
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        Böbrekleri ne temizler?
        Böbrekleri ne temizler?
        "Taksi beni sevmiyor" diyerek saldırmış!
        "Taksi beni sevmiyor" diyerek saldırmış!
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        BYD yatırımında son durum ne?
        BYD yatırımında son durum ne?
        Murillo bitti bitiyor!
        Murillo bitti bitiyor!
        "Erken büyümüş bir karakter"
        "Erken büyümüş bir karakter"

        Benzer Haberler

        Bursa'da Mümin Gençoğlu, vefatının 33. yılında anılacak
        Bursa'da Mümin Gençoğlu, vefatının 33. yılında anılacak
        Çocuklar İnegölspor formasıyla buluşuyor
        Çocuklar İnegölspor formasıyla buluşuyor
        Eskiyen sayaçlar ücretsiz değiştiriliyor
        Eskiyen sayaçlar ücretsiz değiştiriliyor
        Başkan Erol: "6 Şubat'ı unutmadık, bir olduk, yaralarımızı birlikte sardık"
        Başkan Erol: "6 Şubat'ı unutmadık, bir olduk, yaralarımızı birlikte sardık"
        Bursaspor Isparta 32 Spor mesaisini sürdürdü
        Bursaspor Isparta 32 Spor mesaisini sürdürdü
        AK Parti'li Kurtuluş, Osmangazi Belediye Başkanı Aydın'ı eleştirdi
        AK Parti'li Kurtuluş, Osmangazi Belediye Başkanı Aydın'ı eleştirdi