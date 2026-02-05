Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        AK Parti'li Kurtuluş, Osmangazi Belediye Başkanı Aydın'ı eleştirdi

        AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın 6 Şubat depremleri sürecine ilişkin açıklamasını eleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 15:34 Güncelleme: 05.02.2026 - 15:34
        AK Parti'li Kurtuluş, Osmangazi Belediye Başkanı Aydın'ı eleştirdi
        AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın 6 Şubat depremleri sürecine ilişkin açıklamasını eleştirdi.

        Kurtuluş, yaptığı yazılı açıklamada, şubat ayı Osmangazi Belediye Meclisi'nde Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın tarafından dile getirilen "Asker depremde sahaya 72 saat çıkmadı" yönündeki ifadelerin kabul edilemez olduğunu belirtti.

        Deprem gibi toplumun tamamını derinden etkileyen bir felaketin yıl dönümünde yapılan değerlendirmelerin kamuoyunda rahatsızlık oluşturduğunu aktaran Kurtuluş, şunları kaydetti:

        "Depremden hemen birkaç saat sonra askerimizin sahada olduğunu açıkça gösteren görüntüler ortadayken, 'asker depremde 72 saat sahaya çıkmadı' demek, gerçeği çarpıtmaktır. Yaşanan can kayıplarını Türk Silahlı Kuvvetlerimize mal etmek açık bir sorumsuzluktur. Tüm milleti olarak yüreğimiz yanarken, yıl dönümünde bu acıyı askere fatura etmeye çalışmak kamu vicdanını derinden yaralamaktadır."

        Kurtuluş, Türk Silahlı Kuvvetlerinin afet sürecinde arama-kurtarma, lojistik destek ve güvenlik faaliyetlerinde aktif görev aldığını vurgulayarak, askeri birliklerin ilgili kurumlarla koordinasyon içinde sahada yer aldığını bildirdi.

        Devletin deprem sonrası yürüttüğü çalışmalara da değinen Kurtuluş, şu ifadelere yer verdi:

        "Devletimiz depremin ilk anından itibaren tüm kurumlarıyla sahadaydı. Bugün gelinen noktada şehirler yeniden ayağa kaldırılmış, binlerce konut tamamlanarak vatandaşlarımıza teslim edilmiştir. Yapılanları görmezden gelmek ve gerçeği çarpıtmak kimseye bir fayda sağlamaz. Türk askeri, bu milletin onurudur. Afetlerde de zor zamanlarda da milletinin yanında olan ordumuza yönelik bu tür söylemleri kabul etmiyoruz. Milletimizin feraseti bu dili de bu anlayışı da çok iyi bilmektedir. Erkan Aydın'ı Türk milletinden ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden özür dilemeye davet ediyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

