Bursa'da hareket halindeki kamyonette yangın çıktı
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde hareket halindeki bir kamyonette çıkan yangın söndürüldü.
İlçeye bağlı Görükle Mahallesi İzmir Yolu Caddesi'nde hareket halindeki bir kamyonette henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yanarak bir süre hareket eden kamyonet daha sonra virajda bariyere çarparak durdu.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Kamyonetin yanma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
