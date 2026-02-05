Habertürk
Habertürk
        Bursa'da hareket halindeki kamyonette yangın çıktı

        Bursa'da hareket halindeki kamyonette yangın çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 12:40 Güncelleme: 05.02.2026 - 12:40
        Bursa'da hareket halindeki kamyonette yangın çıktı
        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde hareket halindeki bir kamyonette çıkan yangın söndürüldü.

        İlçeye bağlı Görükle Mahallesi İzmir Yolu Caddesi'nde hareket halindeki bir kamyonette henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Yanarak bir süre hareket eden kamyonet daha sonra virajda bariyere çarparak durdu.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Kamyonetin yanma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

