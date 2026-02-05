Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Bursa'da sahte içki ele geçirildi

        Bursa'nın İznik ilçesinde bir işyerinde yapılan aramada sahte içki ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 12:04 Güncelleme: 05.02.2026 - 12:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da sahte içki ele geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa'nın İznik ilçesinde bir işyerinde yapılan aramada sahte içki ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir işyerine operasyon düzenledi.

        İş yerinde yapılan aramalarda, 800 litre sahte içki, 5 litre şişelenmiş ve bandrolsüz içki, 500 kilogram şarap yapımında kullanılan üzüm posası, 500 gram alkol aroma kiti, bir üzüm sıkma makinesi, 5 alkolmetre, çok sayıda boş alkol şişesi ve aparatı, alkol şişeleme makinesi, 2 damıtma/bekletme kazanı, bir üzüm eleme makinesi ve 3 kılıç ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunmuştu! İşte Elif'in otopsi raporu!
        Kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunmuştu! İşte Elif'in otopsi raporu!
        Kağıthane’de berberin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
        Kağıthane’de berberin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
        "Taksi beni sevmiyor" diyerek saldırmış!
        "Taksi beni sevmiyor" diyerek saldırmış!
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        Çelik yelek giydirdiler... Kesik baş vahşetinde sıcak gelişme!
        Çelik yelek giydirdiler... Kesik baş vahşetinde sıcak gelişme!
        Fenerbahçe'de Kante çılgınlığı!
        Fenerbahçe'de Kante çılgınlığı!
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Korku apartmanı! Heyelan vurdu, mühür kalktı, endişe sürüyor!
        Korku apartmanı! Heyelan vurdu, mühür kalktı, endişe sürüyor!
        Böbrekleri ne temizler?
        Böbrekleri ne temizler?
        Nijerya'da silahlı saldırı: 170 kişi öldü
        Nijerya'da silahlı saldırı: 170 kişi öldü
        Icardi, Galatasaray tarihine geçti!
        Icardi, Galatasaray tarihine geçti!
        Tam 1.5 yıl sonra... Ağlatan kavuşma!
        Tam 1.5 yıl sonra... Ağlatan kavuşma!
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        "Babam anneme boşanırsan seni öldürürüm demişti!"
        "Babam anneme boşanırsan seni öldürürüm demişti!"
        Futbolda bahis ve şike iddianamesi!
        Futbolda bahis ve şike iddianamesi!
        Elon Musk: Para mutluluğu satın alamıyor
        Elon Musk: Para mutluluğu satın alamıyor
        Trump: Clinton'a yönelik soruşturma beni rahatsız ediyor
        Trump: Clinton'a yönelik soruşturma beni rahatsız ediyor
        Gündelikçiye asgari ücret desteği
        Gündelikçiye asgari ücret desteği
        İtalya'yı ayağa kaldırmıştı... 'Melek Meloni' kaldırıldı!
        İtalya'yı ayağa kaldırmıştı... 'Melek Meloni' kaldırıldı!
        ABD-İran Umman'da görüşecek
        ABD-İran Umman'da görüşecek

        Benzer Haberler

        Palandöken'den Alplere: Türk sporcular Snowbike Dünya Şampiyonası'nda Türki...
        Palandöken'den Alplere: Türk sporcular Snowbike Dünya Şampiyonası'nda Türki...
        Bursa'da 4 firari hükümlü yakalandı
        Bursa'da 4 firari hükümlü yakalandı
        Taksi durağında dehşet anları: Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya
        Taksi durağında dehşet anları: Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya
        Yüzlerce yıllık tatlıyı dondurmayla buluşturdu; şimdi dünyaya satıyor
        Yüzlerce yıllık tatlıyı dondurmayla buluşturdu; şimdi dünyaya satıyor
        Başkan Karabatı: "Deprem gerçeğini unutturmamaya kararlıyız"
        Başkan Karabatı: "Deprem gerçeğini unutturmamaya kararlıyız"
        Otomotiv endüstrisi ocakta yaklaşık 3,1 milyar dolarlık ihracat yaptı
        Otomotiv endüstrisi ocakta yaklaşık 3,1 milyar dolarlık ihracat yaptı