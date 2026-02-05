Bursa'da sahte içki ele geçirildi

Bursa'nın İznik ilçesinde bir işyerinde yapılan aramada sahte içki ele geçirildi.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir işyerine operasyon düzenledi.



İş yerinde yapılan aramalarda, 800 litre sahte içki, 5 litre şişelenmiş ve bandrolsüz içki, 500 kilogram şarap yapımında kullanılan üzüm posası, 500 gram alkol aroma kiti, bir üzüm sıkma makinesi, 5 alkolmetre, çok sayıda boş alkol şişesi ve aparatı, alkol şişeleme makinesi, 2 damıtma/bekletme kazanı, bir üzüm eleme makinesi ve 3 kılıç ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

